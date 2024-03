Festival Estéreo Picnic 2024: todo lo que debe saber sobre la manilla ‘Cashless’

A dos semanas de su realización, el Festival Estéreo Picnic dio a conocer el mapa y las ubicaciones de sus cuatro escenarios - crédito Festival Estéreo Picnic

Cada vez falta menos para la realización de la edición 13 del Festival Estéreo Picnic, que contará con la novedad de ser la primera que se realice en el Parque Simón Bolívar de Bogotá en toda su historia, luego de que la mayor parte de su existencia transitara en distintos escenarios de la sabana capitalina.

Mientras llega el momento de ver figuras del calibre de blink-182, Arcade Fire, Limp Bizkit Feid, SZA, Nicki Nicole, Grupo Frontera, The Offspring, Thirty Seconds to Mars o Proyecto Uno, entre muchos otros; es usual que los días previos las inquietudes de los asistentes pasen por la manera en cómo se utiliza la manilla ‘Cashless’ al interior del evento y cómo se recarga.

Para empezar, cabe decir que esta no es una novedad en el Mundo Distinto. Ya desde 2019, la productora Páramo Presenta venía haciendo pruebas en algunos festivales y eventos organizados por ellos con esta herramienta, que tiene como objetivo principal agilizar las filas para las compras y reducir al mínimo la posibilidad de perderse a los artistas más esperados del cartel.

La manilla hace que se elimine la necesidad de utilizar dinero en efectivo dentro del Estéreo Picnic, de ahí su importancia para disfrutar al máximo de los cuatro días de música en el Simón Bolívar. A continuación, la respuesta a varias de las preguntas más usuales de los asistentes

¿Cómo reclamar la manilla ‘Cashless’?

En el Salitre Mágico de Bogotá se podrán reclamar las manillas Cashless en caso de que hayan optado por no recibirlas vía domicilio - crédito @SALITREMAGICO/X

Una vez se hizo la compra de la entrada al Estéreo Picnic —sea combo de tres o cuatro días o una entrada individual—, el cliente tenía la opción de elegir si prefería recibirla en su domicilio o reclamarla en el propio Simón Bolívar. En el primer caso, se debe estar pendiente de que llegue a la dirección de domicilio especificada, mientras que en el segundo las personas deben dirigirse al punto ubicado en el Parque Salitre Mágico, sobre la calle 63 con carrera 68, para efectuar la respectiva activación.

En el caso de las personas que compraron entradas por un solo día, tendrán que reclamar obligatoriamente su manilla en dicho punto.

Es importante recordar que las manillas ‘Cashless’ cuentan con un sistema que no permite que esta se retire o afloje de manera casual. Por ese motivo, se recomienda tener cuidado de que la manilla no quede muy ajustada, o esta podría lastimar su muñeca. De igual modo, la organización advierte que las manillas que estén rotas o muestren evidencias de maltrato no podrán ingresar al parque.

¿Cómo recargar la manilla ‘Cashless’?

La recarga se puede llevar a cabo de varias formas. Se puede usar dinero físico para recargar en los puntos habilitados para tal fin, aunque otro método es registrar previamente la tarjeta débito o crédito en la página oficial del Estéreo Picnic, para que los cobros se hagan de manera inmediata.

Actualmente, hay un proceso de precarga habilitado hasta el 20 de marzo, en el que el usuario puede recargar desde $50.000 y hasta $ 5.000.000.

Una novedad para 2024 es que los asistentes podrán recargar la manilla en cualquier punto Efecty de la ciudad, con el fin de evitar congestiones al máximo en el Simón Bolívar.

Para hacer este proceso, los asistentes deben suministrar a la plataforma el número del serial ubicado al respaldo de la manilla, seguido de sus datos personales, correo electrónico y contraseña. Para los que no puedan adelantar la recarga en línea, en el punto de Salitre Mágico podrán realizarlo.

Como novedad para este año, se podrá recargar la manilla Cashless en todos los puntos Efecty de Bogotá - crédito @festereopicnic/Instagram

De acuerdo con el mapa que difundió la organización del Estéreo Picnic en los últimos días, hay hasta ocho puntos de recarga de la manilla ‘Cashless’ al interior del Simón Bolívar, a los que se suman los puntos ubicados en las dos entradas al lugar. En los mismos, los asistentes pueden revisar el saldo restante de su manilla.

¿Qué hacer si queda dinero por gastar en la manilla ‘Cashless’?

Si al terminar el Estéreo Picnic hay un saldo a favor en la manilla, se puede solicitar su reintegro desde el 4 hasta el 26 de abril. Cabe señalar que dicha devolución tendrá un costo de $8.000.