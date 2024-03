Este es el lujoso apartamento de Epa Colombia en Cartagena

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como 'Epa Colombia', compró un apartamento en Cartagena -crédito: redes sociales

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, reveló a sus seguidores que compró un lujoso apartamento en Cartagena.

La noticia, que generó felicitaciones por parte de sus fanáticos, llegó en un momento crucial de su vida debido a que la bogotana se encuentra en la dulce espera de su primera hija, Dafne Samara Barrera.

El éxito empresarial obtenido gracias a su marca de keratinas ha hecho que la creadora de contenido redirigiera el foco de su vida, que en su momento estuvo llena de controversias. “No te había contado, gracias a lo que vendí en diciembre y todo eso, yo me compré un apartamento en Cartagena, frente al mar, a ti te va a encantar, me lo entregan el viernes. Yo no lo había mostrado antes por la escrituración, porque no me habían salido los papeles, pero ya”, inició la empresaria.

La nueva propiedad de la influencer, situada frente al mar, tiene una intención especifica. Según la creadora de contenido su intención es poner el apartamento en alquiler, ofreciendo una noche gratis a sus huéspedes como gesto de agradecimiento: “Yo lo voy poner en alquiler y las personas que entren les voy a regalar una noche, para que veas que yo tengo un excelente corazón”, indicó la bogotana en sus redes sociales.

“No puedo viajar en avión, pero mi pareja me va a hacer el favor con el abogado, entonces vamos a ver. Toda la honra y la gloria sean para Dios y para ti que, aunque haya miles de keratinas, tú me sigues eligiendo a mí como la reina”, comentó, reflejando la complicada dinámica de recibir el nuevo apartamento durante su embarazo. Este enfoque acerca la planificación de su futuro marca un contraste notable con las polémicas que acompañaron a Epa Colombia en el pasado, sugiriendo un cambio en su estilo de vida tras convertirse en madre.

Antes de esta transición hacia la maternidad y el éxito empresarial, Epa Colombia fue objeto de intensas críticas en línea debido a sus comportamientos polémicos, incluyendo un incidente notable donde vandalizó una estación de Transmilenio. Sin embargo, estos eventos parecen haber quedado atrás, ahora centrada en su crecimiento personal y profesional.

El apartamento, con vista al mar y jacuzzi, no solo añade un nuevo capítulo a la vida de Epa Colombia, sino que también refleja su habilidad para transformar las adversidades en oportunidades, destacando su fortaleza y perseverancia. La influenciadora ha compartido detalles de su nueva propiedad a través de Instagram, generando admiración entre sus seguidores por el lujo y la belleza del inmueble.

Epa Colombia confirma su posición no solo como influencer, sino también como una empresaria astuta, capaz de capitalizar su fama y trabajar duro para asegurar un futuro prometedor para ella y su familia. “Lo compré trabajando gracias a Dios, muy feliz amiga. Mi hija se sentirá súper orgullosa de la mamá que tiene porque la verdad he trabajado un montón y la he dado muchísimo”, expresó a través de un video con evidente orgullo.

La influencer bogotana que se realizó un tratamiento de fertilidad para quedar embarazada se ha mostrado feliz por la pronta llegada de su primera hija; la cesaría de la empresaria está programada para el 12 de abril y planea que nazca en la Clínica La Colina en Bogotá. “Agradezco a Dios desde que la planeé tenía mucho miedo, no sabía ni cómo iba hacer todos los días, cada semana que cumplía le pedía a Dios que la cuidara mucho porque yo la anhelaba (...) Ahora espero hacerla feliz y brindarle todo mi amor e ir al parque a jugar”, indicó en su momento.