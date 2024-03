Esta es la versión de Nicolás Petro frente a la supuesta compra de votos en el Caribe para la campaña de Gustavo Petro

Nicolás Petro habría jugado un papel clave en la campaña de Gustavo Petro a la presidencia, en 2022 - crédito @NicolasPetroB/Instagram

En la audiencia citada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a la que compareció el jueves 14 de marzo de 2024 en Barranquilla (Atlántico), Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, entregó un documento en el que respondió a una serie de inquietudes sobre su participación en la campaña que llevó a su padre al primer cargo de la Nación, tras ganar el 19 de junio de 2022.

En el extenso interrogatorio, Petro Burgos habló de la forma en la que se adelantó la aspiración en la costa Caribe. En especial, sobre si existió constreñimiento a los electores para que apoyaran al candidato del Pacto Histórico, que venció en la segunda vuelta a Rodolfo Hernández. Y frente a esto, las respuestas del primogénito del jefe de Estado dieron algunas luces de lo que habrían sido las dinámicas dentro del equipo Petro.

Los miembros de la comisión quisieron consultar sobre un tema clave, que guardaría relación con la financiación de la campaña. En ese momento fue cuando le preguntaron al exdiputado del Atlántico, imputado de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por la recepción de dineros que iban dirigidos al comité, dados por hombres como Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, detalles puntuales que resultarían determinantes.

El hijo mayor del presidente está imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos - crédito Camila Díaz/Colprensa

Frente a la pregunta “¿Se compraron votos para la campaña presidencial?”, Petro Burgos dio su versión: “No, nunca”, por lo que los delegados del legislativo, casi de inmediato, contrapreguntaron.

“Si no se compraron votos, ¿usted por qué ha dicho que se les entregó dinero a líderes de la Guajira, del César y del Atlántico?”, afirmaron los integrantes de la Comisión. “Pero yo nunca he dicho que se haya entregado plata a líderes para comprar votos. Jamás lo he dicho. Ni siquiera al fiscal”, refutó el exasambleista, cercano a los 40 años, y que tuvo que renunciar su curul en agosto de 2023, luego de verse en líos ante la justicia.

¿Nicolás Petro manejó dinero en la campaña de Gustavo Petro?

En el interrogatorio, también se quiso saber sobre si recibió recursos económicos cuando hizo parte de la campaña de su progenitor, a lo que Nicolás Petro, en declaraciones que contrariaron en cierto modo lo que había revelado el 2 de agosto de 2023 ante la Fiscalía General de la Nación, manifestó que no había tenido dinero en su poder, ni vio que se hicieran movimientos de ese tipo durante su participación.

Euclides Torres, el empresario que habría financiado la campaña de Gustavo Petro a la presidencia - crédito Jesús Avilés/Infobae

“¿Usted recibió dineros”, preguntaron los miembros de la comisión. “No nunca. Ni vi que entregaron”, afirmó el exdiputado. Del mismo modo, se indagó sobre si el Pacto Histórico, partido que llegó al poder en 2022, tuvo alguna sede de campaña en la costa, a lo que el hijo mayor de Gustavo Petro explicó que si bien hacía recorridos “a lo largo y ancho de la región”, indicó que la gran mayoría de las sedes eran “casas de líderes”.

“Ellos las pintaban y las adecuaban como sedes, pero eran de ellos”, agregó en su declaración, al punto que negó que el empresario Euclides Torres y el hoy senador Pedro Flórez hubieran aportado dinero para garantizar el transporte de votantes en los comicios para Congreso. “Fue una suposición que hice en su momento para darle gusto al fiscal (Mario Burgos) y no verme expuesto a la cárcel”, manifestó.

¿Euclides Torres financió la lista del Pacto Histórico al Congreso?: esto dijo Nicolás Petro

Por último, en otro de los interrogantes, los comisionados quisieron saber si financiaron parcial o totalmente la lista del Pacto Histórico al Congreso de la República, que se convirtió en la de mayor representación, con 20 escaños en el Senado y 27 en la Cámara. La pregunta, al parecer, quería conocer qué tanta influencia habría tenido el controvertido empresario, del que se menciona que tiene contratos con el Estado por más de $180.000 millones.

“Supongo que habrá ayudado al senador Pedro Flórez, pero no me consta. Era una lista cerrada, pero obviamente Pedro hizo campaña y su actividad habrá, obviamente, gastado unos recursos. No sé cuántos. Ni sé de dónde provienen”, manifestó Petro Burgos, con lo que le salió al paso a los señalamientos en este sentido y si hubo “ríos de dinero” detrás del hoy partido de Gobierno, y de la relación del presidente con Torres.