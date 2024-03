Encuestadora explica por qué Santa Marta y Bogotá son las dos ciudades más maleducadas de Colombia

Preply insistió en que los resultados son una oportunidad de cambio - crédito Cope y iStockphoto

La mala educación y la intolerancia son una bomba de tiempo en las principales ciudades colombianas. Ninguna parece haberse salvado del estudio realizado por la plataforma Preply en 2023, con resultados publicados en marzo de 2024, sobre malas actitudes y comportamientos indebidos.

Te puede interesar: Alejandro Estrada llegó a ‘La casa de los famosos’ para acabar con su matrimonio con Nataly Umaña: “Me hago a un lado”

Sin embargo, “este tipo de estudio” lejos de querer avergonzar a las ciudades y municipios con peores puntajes, sería “una oportunidad para pensar en cómo podemos ser mejores personas y más civilizadas”, según Sylvia Johnson, jefe de metodología de Preply.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Te puede interesar: En pleno partido le dispararon a un pequeño futbolista en Santander: el menor recibió un impacto mientras jugaba

En declaraciones entregadas a Blu Radio, Johnson explicó que a la hora de evitar situaciones incómodas o molestas, la academia y la formación en casa son complementarias, pues no puede dejarse caer todo el peso sobre una sola.

Preply insistió en que los resultados son una oportunidad de cambio - crédito Getty Images

“Absolutamente. La educación que recibimos en los colegios, las normas de comportamiento y el respeto, son fundamentales para aprender a ser más civilizado”.

Te puede interesar: Por crisis avícola en Cuba, Colombia exportará más de medio millón de huevos a la isla

Para garantizar los resultados del estudio, Preply realizó encuestas a 1.5000 personas en al menos veinte ciudades y municipios, dejando que los propios ciudadanos puntuaran de 1 a 10 qué tan frecuentes son 10 comportamientos indebidos en sus comunidades.

Además, “para poder participar, era obligatorio ser residente de la ciudad desde al menos doce meses, lo que nos permitió tener una muestra representativa de la población local”,

Ciudades maleducadas de Colombia: ¿cuáles fueron los resultados?

El estudio realizado por la reconocida plataforma de aprendizaje de idiomas, Preply, encontró que Santa Marta es la ciudad con el comportamiento ciudadano menos apropiado de Colombia, seguido de Bogotá y Cali.

Este análisis, basado en una encuesta realizada a 1.500 personas en veinte ciudades colombianas, evaluó aspectos como el estacionamiento incorrecto de vehículos, la falta de respeto hacia el personal de servicio y el no cumplimiento de las normas de tránsito.

Preply emprendió esta investigación con el fin de explorar diversos comportamientos cotidianos que impactan en la convivencia ciudadana. Se pidió a los participantes calificar diversas actitudes en una escala de 1 a 10, donde 10 representa la percepción más negativa.

Listado de ciudades más maleducadas de Colombia con sus puntuaciones - crédito cortesía Preply

Las ciudades fueron evaluadas basándose en las experiencias y percepciones de los propios habitantes, lo cual arrojó resultados significativos sobre el nivel de cortesía y respeto en el espacio público.

Santa Marta encabezó la lista principalmente por prácticas como dejar vehículos mal estacionados, obstruir el paso al tráfico, no recoger las heces de sus mascotas, y no respetar los semáforos. En el caso de Bogotá, la falta de cortesía al no ceder el asiento en el transporte público a quienes lo necesitan contribuyó a su posición en el ranking. Mientras, Cali fue señalada por el mal uso de carriles exclusivos y la ignorancia frente a la señalización vial.

Además del análisis en las ciudades principales, el estudio incluyó a municipios de gran población como Soacha y Buenaventura, que ocuparon el sexto y décimo lugar, respectivamente, en el listado de ciudades con peor comportamiento.

Listado de ciudades más educadas de Colombia con sus puntuaciones - crédito cortesía Preply

En contraste, Manizales se destacó como la ciudad más educada, seguida por Cartagena y Montería. Observaciones similares se registraron en Soledad (Atlántico) y Bello (Antioquia), que figuraron en los puestos quinto y sexto en términos de buena convivencia, aunque, cabe destacar que la diferencia de percepción entre la ciudad más maleducada y la más educada fue menor a un punto, con Santa Marta alcanzando un promedio de 6,88 y Manizales 5,98 puntos.

Este análisis sugiere una reflexión sobre la importancia de la educación ciudadana y el respeto por las normas de convivencia en el espacio público. Resalta, además, la relevancia de promover comportamientos cívicos positivos en todas las ciudades y municipios del país, para incrementar sus niveles de calidad de vida y mejorar las relaciones entre vecinos.