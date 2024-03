Se conoce la fecha en la que definirá el futuro de Rodolfo Hernández por el caso de Vitalogic

Rodolfo Hernández conocería la decisión del juez décimo penal del circuito si lo declara inocente, o por el contrario, lo envía a prisión domiciliaria o intramural. - crédito Colprensa

El jueves 14 de marzo se realizará la audiencia de terminación de pruebas y alegatos finales en el caso Vitalogic’, en el que está involucrado el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, por presunta corrupción.

La fecha fue conocida por El Tiempo, y se espera que el excandidato presidencial por Liga de Gobernantes Anticorrupción declare, mientras que la Fiscalía General de la Nación deberá presentar las pruebas que vincularían a Hernández en el caso.

De acuerdo con el medio, este sería el fin del este polémico caso de presunta corrupción, durante el periodo en que Rodolfo se fungió como alcalde de Bucaramanga, por lo que será el juez décimo penal del circuito el que decida si es inocente, o por el contrario, lo envíe a prisión domiciliaria o intramural.

La audiencia se dividirá en dos etapas, siendo la primera la que se realice el jueves 14, en la que Hernández deberá responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Durante su periodo como alcalde, Rodolfo Hernández habría cometido actos de corrupción en contratos de basuras- crédito Zuma press/ Europa Press

¿Qué es caso Vitalogic?

El caso Vitalogic es un proceso judicial centrado en corrupción que presuntamente habría mantenido Rodolfo Hernández durante su mandato como alcalde de Bucaramanga entre 2016 y 2019.

Las investigaciones que adelantó la Fiscalía, indicarían cómo Hernández supuestamente buscaba favorecer a la Unión Temporal Vitalogic para asegurarle un contrato con su administración para el manejo de residuos sólidos, esto con el fin de beneficiar económicamente a su hijo Luis Carlos Hernández.

El entonces alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, se habría reunido con el exgerente de EMAB para presionarlo y que su hijo Luis Carlos Hernández se quedara con jugoso contrato de basuras - crédito Colprensa

En 2016, la Empresa Municipal de Aseo (Emab) de Bucaramanga tenía la intención de adquirir tecnología de aseo para mejorar sus servicios. En este contexto, la Emab buscaba explorar la posibilidad de obtener tecnología capaz de convertir residuos en energía.

Según las investigaciones, se descubrió que Hernández estableció contacto con contratistas de Vitalogic y les proporcionó información privilegiada con el fin de que presentaran una oferta más ventajosa que la de sus competidores, con la esperanza de asegurarse el contrato solicitado por la Emab.

Rodolfo Hernández se mantendrá en su postura de que es inocente y que se trata de una persecución de la Fiscalía y Procuraduría- crédito Colprensa

Una de las pruebas de este escándalo radicaría en una supuesta reunión entre José Manuel Barrera, exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab y el entonces alcalde Rodolfo Hernández, llevada a cabo entre junio y julio de ese año, en la casa de este último.

En dicha reunión, presuntamente Hernández habría amenazado al entonces gerente de la empresa de aseo para que le adjudicara el contrato a Vitalogic, pues de no hacerlo correría el riesgo de perder el cargo.

Las acusaciones contra Rodolfo, con base a la misteriosa reunión, solamente habrían sido probadas con el testimonio de Barrera; sin embargo, en una de las audiencias sobre el caso, César Fontecha, entonces abogado jurídico de la Emab, desmintió las declaraciones sobre la reunión y las presuntas presiones ejercidas:

“Nunca, Nunca, yo tengo que aclarar que el ingeniero Rodolfo Hernández en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre nunca me requirió, nunca me dijo nada, nunca me fustigó… en el mes de enero… en el mes de junio como dijo … eh julio como lo afirma el señor José Manuel yo nunca fui al apartamento de Rodolfo Hernández en el 2016, yo solo fui hasta el 2017 en enero, cuando nos citaron para la revisión de una documentación”, aseguró Fontecha, en declaraciones reseñadas por El Tiempo.

De acuerdo con el medio citado, el testimonio pudo haber sido verificado con las revisiones de cámaras de seguridad o en el libro de registro de la portería del domicilio de Rodolfo Hernández en las fechas relacionadas con el encuentro denunciado por el señor Barrera; sin embargo, esto no se hizo.

Así las cosas, el jueves 14 se espera que Rodolfo Hernández declare y sustente su versión de presunta persecución contra él por parte de órganos de control y judicial como la Procuraduría y la Fiscalía: “Explicará que cuando fue alcalde donó su sueldo a población de escasos recursos, contará que no hubo una administración con tantos proponentes como la de él y finalmente, enfatizará en que esa reunión nunca existió”, dijeron allegados al medio citado.