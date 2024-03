Petro acusó a congresistas de recibir dinero de empresas de salud y Alejandro Gaviria le respondió: “Es una afrenta al debate democrático”

El exministro Alejandro Gaviria le respondió al presidente diciéndole que en uno de sus mensajes recientes sobre la reforma a la salud "no hay respeto ético por el contradictor" - Crédito @infopresidencia / Twitter

La noticia sobre el casi seguro hundimiento de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno, ha causado la reacción del presidente Petro, que se fue en contra de los congresistas opositores y las EPS.

La solicitud de archivo de la reforma, firmada por siete senadores, fue el detonante para las respuestas de Gustavo Petro, que señaló a los congresistas que están en contra de la iniciativa de recibir dineros para sus campañas por parte de los privados.

Ante estas acusaciones, el exministro Alejandro Gaviria, que ejerció la cartera de educación en el Gobierno Petro, le respondió asegurando que sus declaraciones son “una afrenta al debate democrático”.

En el mensaje del exministro de Salud y de Educación respondió al presidente Petro señalando que sus afirmaciones, las cuales considera llenas de imprecisiones, representan una afrenta al debate democrático. Resaltó una concepción expresada por Petro en la que, aparentemente, no hay espacio para los desacuerdos genuinos, sugiriendo que quien se opone lo hacen porque son unos “vendidos” y no por convicciones, lo cual evidencia, según Gaviria, una falta de respeto ético por el contradictor.

Las palabras exactas de quien fue ministro del presidente colombiano fueron: “Este mensaje (lleno de imprecisiones) es una afrenta al debate democrático. Según el presidente Petro, no hay lugar para los desacuerdos genuinos. Si alguien se opone, es porque está vendido. No hay ningún respeto ético por el contradictor. Terrible”.

Alejandro Gaviria responde a Gustavo Petro por la reforma a la salud - crédito @agaviriau

Y es que, en una parte de la publicación que Gaviria menciona, que fue realizada por el jefe de Estado, Gustavo Petro mencionó que: “¿No es hora de la reforma? Congresistas a quienes los intermediarios privados del dinero público le pagan sus campañas, quieren impedir toda reforma, es el pueblo el perjudicado”.

Adicionalmente, en su trino el presidente de la República señaló a las EPS de haberse “quedado” con billones de pesos del erario. Además comentó varios problemas que según él, actualmente están presentes en el sistema de salud de Colombia por lo cual considera que es momento de aplicar la reforma a la salud que ha promocionado su Gobierno desde que llegó a la Casa de Nariño.

“Las EPS durante años se han quedado con billones de pesos del erario. Se han perdido. Nuestros indicadores fundamentales de salud: como la mortalidad materna o la mortalidad infantil son muy malos. Los peores de la OCDE. Hoy los bajos salarios para enfermeras y médicos han hecho que seamos los últimos en la OCDE en su número respecto a nuestra población. Hoy la red pública de hospitales, que cubre a la mayor parte de la población, esta destruida”, dijo el presidente Petro por medio de su cuenta de X.

Gustavo Petro habla del sistema salud actual y sus problemas - crédito @petrogustavo

Además de Gaviria, un congresista del Centro Democrático, Andrés Forero de igual manera dedicó una publicación en su cuenta de X a responder al mensaje antes citado del jefe de Estado. “Sin engaños, presidente. La red pública no atienda a la mayor parte de la población. Como lo reconocen los ponentes de su partido el 90% de los prestadores del sistema son privados. Y los hospitales públicos están quebrados en gran medida porque los políticos se los han robado”, dijo el legislador.

Andrés Forero responde a Gustavo Petro en su cuenta de X - crédito @AForeroM

Por otro lado, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien es afín con el Gobierno nacional, reaccionó de igual manera al hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso , destacando para él el lado negativo de que la iniciativa no avanzara.

“El Senado no deja pasar una reforma para salvar vidas. Para que la gente no muera esperando una cita. Para que la tutela no sea el camino para tener la medicina. Para que no mueran los hospitales e incluso a las mismas EPS a las que dicen defender”, dijo el antiguo mandatario local en su cuenta de X.