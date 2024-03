Nataly y Melfi revelaron el destino del anillo de Alejandro Estrada en “La casa de los famosos Colombia”

Nataly Umaña y Miguel Melfi relataron lo que sucedió con el anillo de casado que le dejó Alejandro Estrada a la actriz durante su paso por 'La casa de los famosos Colombia' - crédito canal RCN

Ya se cumplió un mes desde que inició La casa de los famosos Colombia, y tras la salida de Isabella Sierra, ya dio inicio la quinta semana con un nuevo líder, el actor Julián Trujillo, luego de que se impusiera en la prueba del lunes. Sin embargo, las redes sociales en Colombia —y hasta en otros países— siguen hablando de una sola cosa: la separación en vivo y en directo de Nataly Umaña y Alejandro Estrada el domingo 10 de marzo, luego del amorío que mantuvo la primera ante las cámaras con Miguel Melfi.

Las palabras que dirigió el que fuera actor de Tu Voz Estéreo a Nataly, así como a Karen Sevillano y La Segura (con las que se disculpó por algunos comentarios que hizo sobre ellas) y a los padres de Melfi cuando se disponía a terminar su visita, no tardaron en hacerse virales, ganándole el apoyo de la mayor parte de los usuarios. Por otra parte, los intentos de Nataly por justificarse ante los televidentes en las horas y días posteriores le han valido duros comentarios en contra tanto a ella como al panameño.

Sin duda, uno de los momentos que más sorprendió a los televidentes fue cuando Estrada le devolvió a Nataly el anillo de matrimonio, con lo que no dejaba dudas de que a partir de ese momento ya no eran pareja. A dos días de la comentada visita, se supo el destino del anillo, no solo por boca de la actriz, sino del propio Miguel Melfi.

Ante las cámaras de 'La casa de los famosos Colombia' Alejandro Estrada plantó cara a Nataly Umaña por su amorió con Miguel Melfi y le devolvió su anillo de matrimonio - crédito canal RCN

Durante una conversación que tuvo lugar en la cocina de la casa junto a Culotauro, Diana Angel y La Segura, ambos relataron lo que ocurrió con el anillo de bodas. Inicialmente, Nataly comentó que el anillo, que es más grueso por estar hecho a la medida de Alejandro, se le cayó de los dedos inmediatamente después de la visita de su ahora expareja a la casa.

En ese momento, Melfi contó que venía por el pasillo hacia la cocina, y encontró el anillo en el piso. “Yo venía por el pasillo mirando el piso y de la nada escucho que algo cae y rueda hacia mí, lo recojo, miro que es un anillo, y Naty me mira de frente y yo: ‘noo, ¿Cuáles son las probabilidades?’”, comentó Melfi, haciendo el gesto de que recogía el anillo y se lo entregaba de rodillas, como en la tradicional posición para pedir la mano a la pareja.

El relato provocó las risas de los presentes, y Culotauro no desaprovechó la oportunidad para hacer su apunte. “Nataly Umaña se divorcia y se casa el mismo día, ¡Con el mismo anillo!”, expresó entre risas, y hasta tuvo tiempo para invitar a los televidentes a que subieran a redes sociales el momento descrito por la pareja. “¡Ese momento vale oro!”, indicó. Posteriormente, le contaron la historia a Karen, que no dudó en afirmar que “Vos ya sabés que Dios te habla por señales”, pero le advirtió que lo tomara con calma.

En los comentarios de la grabación, difundida en la cuenta de YouTube del canal RCN, los usuarios no dudaron en arremeter contra Nataly por contar la anécdota como si se tratara de un juego. “Por Dios!!! Pero cuál es el chiste? Riéndose con el mozo de que le devolvieron el anillo. Definitivamente no tiene fin esta mujer”, “No se les cree el arrepentimiento, son unos falsos TODOS”, “Si esto no es libreteado q cinismo de esta señora no tiene pudor ni respeto con nada”, “Sinceramente no le veo la gracia, son felices con el dolor de otro, que tristeza todas estas personas. Melfi nunca la quiso para algo serio, solo para pasar el rato”, fueron algunas de las respuestas.