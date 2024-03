Miguel Uribe Turbay se pronunció frente al reclutamiento de menores por parte del ELN: “Absolutamente doloroso”

No realizar acciones ofensivas: se prohibió cualquier tipo de acciones ofensivas entre las Fuerzas Militares, de policía y de seguridad, y todas las estructuras del ELN. Esto incluye la realización de acciones de inteligencia entre las partes.

No obstaculizar el trabajo del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) : se acordó no obstaculizar las labores de coordinación, supervisión y control, así como el desplazamiento de los integrantes del MMV en ninguna de sus instancias, ya sea a nivel nacional, regional o local.

Transmitir información: se estableció el compromiso de no omitir información que deba ser transmitida por los canales de comunicación establecidos, con el fin de evitar incidentes y garantizar la eficiencia técnica del MMV a todos los niveles.

No interferir en estrategias de comunicación: prohibieron a no se permita divulgar y explicar los términos del acuerdo de cese al fuego. De igual manera, no se puede omitir información relevante para el MMV, especialmente en casos de privación de libertad durante el cese al fuego.