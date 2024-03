En video, Nataly Umaña pidió a Alejandro Estrada que le prometiera “fidelidad” para entrar tranquila a ‘La casa de los famosos’: “Yo no sé qué vas a hacer tú”

Nataly Umaña hizo un pacto de “fidelidad” y “lealtad” con su entonces esposo Alejandro Estrada antes de entrar a ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito redes sociales

La separación del actor Alejandro Estrada y Nataly Umaña sigue dando de qué hablar en la farándula nacional, esta vez porque en redes sociales está circulando un video en el que la ibaguereña le pidió a su entonces esposo hacer un pacto de fidelidad y lealtad antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia.

Te puede interesar: Nataly Umaña le pidió perdón a Alejandro Estrada, pero justificó su comportamiento en ‘La casa de los famosos’

El programa televisivo que lleva un mes de emisión ha sido testigo del romance entre la actriz y el cantante panameño Miguel Melfi.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Te puede interesar: Destrozan a Miguel Melfi en programa de RCN: “Lo de ellos no será algo serio ni a futuro”

De acuerdo con el clip que se ha viralizado, Umaña se vio un poco confundida por el tiempo que no estaría con el también empresario, con quien llevaba 12 años casada. En ese momento, la ibaguereña afirmó que Alejandro podría estar pendiente de ella todo el tiempo porque estaría rodeada de cámaras que estaban instaladas dentro de la casa estudio, afirmando también que su objetivo estaba claro.

En las imágenes publicadas por el Canal RCN se puede escuchar entre las primeras frases que comentó la actriz: “Por lo menos tú vas a estar pendiente de mí, me imagino, y sabes que yo voy a tener cámaras 24/7 y sabes lo que yo voy a hacer (espero en Dios que tenga buen comportamiento), pero yo no sé que vas a hacer tú”.

En el fondo se escuchó la voz del reconocido actor por su rol en Tu voz estéreo, el cual afirmó que no debía preocuparse por eso. Fue así que la ibaguereña le preguntó en ese momento al actor: “¿Desde ya me das tu fidelidad y tu lealtad?”. Estrada, sin duda alguno, respondió de manera afirmativa.

Te puede interesar: Alejandro Estrada entrará a ‘La casa de los famosos’: esto es lo que se sabe de su visita

Nataly pidió que grabaran las palabras de su pareja para que quedaran registradas. “Te entrego mi fidelidad al 100 %, para que vayas y juegues tranquila”, aseguró el empresario con seguridad.

Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los internautas que siguen cuestionando el comportamiento de Umaña en La casa de los famosos Colombia.

“Ni Judas se atrevió a tanto jajajaja”; “RCN es el verdadero Hate de Nataly jajajaja; “Cuando una persona te cela tanto, es porque esa persona te lo está haciendo a ti”; “Ella lo dijo “espero en Dios que tenga buen comportamiento” ... ella sabia que la pepita la podría traicionar”; “El que las hace se las imagina”, fueron algunos de los mensajes.

Miguel Melfi pidió perdón a Alejandro Estrada por pretender a su esposa Nataly Umaña dentro de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

La proximidad entre Nataly Umaña y el panameño Miguel Melfi llegó a su punto máximo en medio de una actividad de imitación, en la que se dieron un inesperado beso. Esta acción generó todo tipo de críticas por parte de los televidentes, porque la actriz está casada con Alejandro Estrada desde 2007.

Nataly Umaña le pidió perdón a Alejandro Estrada por serle infiel con Miguel Melfi

En la emisión del domingo 10 de marzo, Alejandro Estrada apareció por la puerta del set para confrontar a su esposa Nataly Umaña. Durante su intervención en el reality, el empresario ingresó a la casa estudio y aprovechó la oportunidad para terminar su relación con Nataly Umaña.

Con palabras fuertes y contundentes, el actor expresó a la actriz cómo vivió sus últimos días después de saber de su relación con el cantante Miguel Melfi . Estrada anunció además que su matrimonio terminó después de 12 años: “Lo que vengo a hacer hoy es retirar mis promesas, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado”.

El actor terminó su relación con la ibaguereña- crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Al finalizar la actividad de ‘congelados’, Nataly Umaña se unió al cantante panameño Miguel Melfi para pedirle perdón a Alejandro Estrada. La actriz confesó que no había elegido el reality La casa de los famosos Colombia para ponerle fin a su matrimonio: “Me disculpó por no escoger el canal correcto, pero si no era así nunca lo íbamos a lograr y ambos merecemos ser felices”.

Además, la mujer agradeció por los 12 años que compartió a su lado. “Alejo, te voy a amar siempre, eres un ser de luz excepcional”, dijo la actriz.