Destrozan a Miguel Melfi en programa de RCN: “Lo de ellos no será algo serio ni a futuro”

Miguel Melfi ha causado gran controversia en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito @miguelmelfi/Instagram

Miguel Melfi y Nataly Umaña no han dejado de dar de qué hablar en los últimos días por su participación en La casa de los famosos Colombia. Lo que comenzó como un rumor, fue creciendo cada vez más hasta que al final se destapó la gran verdad: entre ellos había comenzaba un romance prohibido, debido a que ella está casada con Alejandro Estrada.

Te puede interesar: Alejandro Estrada entrará a ‘La casa de los famosos’: esto es lo que se sabe de su visita

Sin embargo, tanta fue la cercanía física y emocional entre los dos que el esposo de la actriz comenzó a incomodarse, manifestando en público lo que sentía. Su dolor no acabó en comentarios al aire, sino que decidió entrar a reality para hacerle frente a la situación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Te puede interesar: Lina Tejeiro no se quedó callada sobre el amorío de Nataly Umaña y Miguel Melfi: “Por lo menos un luto”

“Te he visto todas las noches, todo el reality. Me aparté en los últimos ocho días y, sobre todo, me tomó por sorpresa que hablaras de nuestra relación así cuando pudo ser en privado antes o después. Esto me lleva a pensar que siempre, siempre, siempre, en toda relación, lo más importante es la honestidad”, indicó el protagonista de Tu voz estéreo en su arribo al lugar.

Los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’, Nataly Umaña y Miguel Melfi, han protagonizado el escándalo de la temporada - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Ante la inesperada visita de su ahora expareja, la artista pidió perdón. “Alejo, te pido perdón, a tu familia, a mi familia y a nuestros amigos, porque yo sé que todos se deben estar preguntando qué fue lo que pasó, porque ante los ojos de ellos éramos perfectos”, expresó ella ante las cámaras del reality.

Te puede interesar: Nataly Umaña le pidió perdón a Alejandro Estrada, pero justificó su comportamiento en ‘La casa de los famosos’

En contraparte, los padres del cantante panameño también aparecieron para culpar a la celebridad ibaguereña. “Lo que yo he podido ver, es que fue la señora la que se le insinuó a mi hijo y la que se le metió en su cama”, indicaron.

Nataly Umaña confesó lo quiere Miguel Melfi ahora que terminó con Alejandro Estrada - crédito cortesía Canal RCN

Inclusive, señalaron a Alejandro Estrada de hacer parte de una especie de complot. “Es una actuación lo que esta señora ha estado haciendo. Y lo peor: planificada antes del reality junto a su esposo. La verdad es que sí nos molesta e incomoda ver toda esta situación, pero nos ofende más las declaraciones del esposo de ella, que lo califica de inmaduro, falto de educación, sin moral y sin valores. Algo que no es, él ni conoce a mi hijo, ni me conoce a mí”, puntualizó el papá del intérprete.

Mientras tanto, un astrólogo estuvo en Buen día, Colombia para asegurar que lo que está sucediendo entre Miguel y Nataly “no será nada serio, ni a futuro. Ahí no va a pasar nada. Eso es puro ‘show’, pura vaina. Y seamos sinceros, el miedo que este chico le tiene a los papás es tremendo. Miedo total”.

Nataly Umaña y Miguel Melfi de 'La casa de los famosos Colombia' siguen dando de qué hablar - crédito cortesía Canal RCN

No conforme con esa fuerte declaración, el hombre que dice ser capaz de predecir lo que ocurrirá en el futuro a través de los astros también comparó a Melfi con Ricky Martin. “Al chico [Melfi] le puedo decir que le espera una carrera espectacular… pero, ¿se acuerdan de Ricky Martin cuando empezó?, ahí tenemos a un Ricky 2″, sentenció.

Cuando dijo eso, los presentadores del magacín quisieron saber a qué aspecto de la vida de Ricky Martin se refería, si era a su orientación sexual o a los escándalos.

Ante la duda, Javis Predice concluyó que “me refiero en todo sentido… nos va a tener que contar mucho más de lo que no es capaz de decir ahora, porque el miedo que le tiene al papá. Y me disculpo, y que los papás digan lo que digan y lo que quieran, yo me baso en el tarot y me atengo a las consecuencias. Ahora mismo, está experimentando y no está siendo sincero consigo mismo. Está buscando estrategias por allá, por acá, y es que van a haber otros romances”.