Daniel Briceño insistió en que el Gobierno aceptó que el ELN reclute menores entre 15 y 18 años: “Es indignante”

Durante el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández denunció que en medio de la mesa de negociación el Gobierno de Petro se le permitirían seguir reclutando a la guerrilla del ELN menores de edad.

Ahora el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, reveló un documento decisivo que sustentaría la afirmación de Hernández. En el texto que publicó en la mañana del 13 de marzo en su cuenta personal de X, el concejal compartió una serie de acuerdos a los que habría llegado el Gobierno y el grupo armado mencionado durante el sexto ciclo de negociación entre ambas partes.

Uno de los puntos está sobresaltado e indica: “No utilizar de manera alguna a menores de 15 años de edad en el conflicto armado, conforme con el Derecho Internacional Humanitario, incluyendo acciones de inteligencia o bélicas”.

De acuerdo con Briceño que la situación sea especificada hasta los 15 años podría suponer un riesgo para los menores que no se encuentren en ese rango de edad.

“El gobierno de Gustavo Petro se sentó con los terroristas del ELN y acordaron que esa guerrilla puede reclutar menores de 15, 16 y 17 años. Esto es realmente indignante. Un gobierno que avala por medio de un documento oficial el reclutamiento ilegal”.

A la explosiva publicación del concejal uribista varios internautas le respondieron y reaccionaron. Entre el apoyo a Briceño y los cuestionamientos al Gobierno y al presidente Petro, otros usuarios resaltaron que el político de oposición está malinterpretando y tergiversando la lista de compromisos entre ambas partes.

“Eso es falso, toda una bellaca y ruin interpretación de un acuerdo que saca del conflicto a una buena parte los menores. Es tan la miserable este comentario que miente al decir que el gobierno y el ELN “acordaron que esa guerrilla puede reclutar menores de 15,16 y 17″ cuando lo que se logra - aunque todavía falta mucho por hacer al respeto - es comprometer al grupo subversivo a sacar los niños del conflicto. Comentarios como este obstaculizan el proceso de paz engañando con interpretaciones amañadas llenas de cizaña”.

“En las filas de las FARC hay menores de edad , si su capacidad cerebral no le da ni su comprensión lectora tomar un tiempo de leer lo que usted subrayó. Hay dice NO utilizar menores de edad como lo dice la CIDH en la guerra . En conclusión no reclutar menores”, aunque la situación que señala el documento involucra al Estado y a la guerrilla del ELN.

Los cuestionamientos del senador Hernández a los acuerdos entre Gobierno y ELN

En el marco del debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, reconocido como Jota Pe Hernández, criticó duramente al gobierno de Gustavo Petro por lo que describió como permisividad frente al reclutamiento de menores de edad por parte del ELN en el contexto de los diálogos de paz.

La figura de oposición se refirió a una afirmación del senador Iván Cepeda, quien está involucrado en las negociaciones con el ELN, indicando que el grupo armado se había comprometido a no reclutar menores de 15 años. Esta declaración provocó una controversia, especialmente después de que se revisara un video donde Cepeda confirmó la situación, aunque destacó que se había alcanzado un compromiso por parte del ELN en el documento de cese al fuego. Esto, según Hernández, representa un riesgo significativo para los adolescentes de Colombia y criticó al gobierno por reconocer esta condición en las negociaciones, sugiriendo que pone en peligro a los niños del país.