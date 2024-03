Por qué el Barcelona no fichó a Luis Díaz: exmiembro del equipo español entregó la razón

Luis Díaz estuvo durante un buen tiempo en la carpeta de fichajes del Barcelona - crédito Reuters y Barcelona

Luis Díaz, que actualmente juega para el Liverpool, ha atraído miradas y comentarios tanto por su desempeño en la temporada, como por las oportunidades de gol falladas en su reciente enfrentamiento ante el Manchester City por la Premier League.

Estas situaciones no pasaron desapercibidas, en particular después del último partido, donde tuvo la posibilidad de cambiar el resultado a favor de su equipo, entrenado por Jürgen Klopp. Este constante cuestionamiento de “rendir o no rendir” llegó hasta España, donde un exmiembro del equipo de scouting del Barcelona develó la razón por la cual no ficharon al colombiano.

En conversación con Cadena Ser, Bojan Krkić Sr. (padre del joven Bojan Krkić) que estuvo dedicado durante varios años al descubrimiento de nuevos talentos para incluirlos en el proyecto deportivo del club catalán, afirmó que el guajiro cumplió casi todas las exigencias del club para perfilarse como un fichaje fijo, pero falló en una que terminó derrumbando todos los planes de los culés.

El Barcelona consideró seriamente el fichaje del colombiano Luis Díaz - crédito EFE

Krkić precisó que el extremo cafetero, el cual comenzó a ser evaluado durante su ciclo con el Porto, carecía de constancia en su juego. El no poder mostrar constantemente un excelente rendimiento, fue lo que desanimó a las directivas azulgranas de ficharlo en tiempos pasados.

“Luis Díaz tiene calidad, tiene talento, tiene velocidad, tiene driblin, tiene gol, tiene todo. Pero si te fijas no tiene continuidad en el rendimiento, no es titular indiscutible. Esto le pasó en Porto. Es un futbolista que te hace un partidazo y al siguiente no está, vive del pasado”, aseguró Bojan.

Estas declaraciones llegaron justo en medio de la discusión sobre las capacidades de Díaz de poder rendir en los partidos más importantes. El nacido en Barrancas constantemente se encuentra en medio de este dilema de “ser el mejor o desaparecer”, pero parece no encontrar un punto medio.

La falta de consistencia de Luis Díaz fue lo que hizo alejar al Barcelona de su posible fichaje - crédito REUTERS

No obstante, dentro de las declaraciones del scouter, este no descartó que el extremo pueda llegar a firmar por el Barça en un futuro cercano, puesto que reconoció que a pesar de estar en Liverpool, uno de los sueños del futbolista siempre ha sido jugar en la mítica institución española.

“Luis Díaz es un tipo que su sueño sería jugar en el Barça. Está en el Liverpool, es un profesional y está encantado de jugar ahí. Pero si le dices, ¿Cuál sería tu sueño antes de retirarte? Jugar en el Barça”, determinó Krkić.

Klopp, con cero críticas al juego de Díaz

Jürgen Klopp destacó el partidazo de Luis Díaz ante el Manchester City - crédito REUTERS

Luego del choque entre el conjunto Red y los Cityzens, el estratega alemán no se guardó elogios para el atacante colombiano, quien tuvo uno de sus encuentros más destacados desde que llegó a Liverpool.

A pesar de haber fallado un par de ocasiones claras de gol, Klopp decidió resaltar el aspecto positivo del juego de Díaz y se rindió ante Lucho tras la jugada en la que ejecutó una ruta en solitario donde se libró de tres jugadores a punta de velocidad y regates.

El teutón calificó el juego de Luis Díaz como algo increíble y destacó su entrega por el equipo, que si bien no logró convertirla en gol, fue reflejo de lo mucho que querían ganar el compromiso:

“La forma en que jugamos hoy en el mediocampo fue uno de los mejores momentos de mi carrera como entrenador; para ser honesto, pudimos hacer eso contra ellos. Ves una situación en la que Luis Díaz contra Kyle Walker, quien es oficialmente el jugador más rápido en la Premier League, creo que dijeron eso recientemente, y Rodri y él pudo salir de eso ¡Es absolutamente increíble!”