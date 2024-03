Lina Tejeiro no se quedó callada sobre el amorío de Nataly Umaña y Miguel Melfi: “Por lo menos un luto”

La presentadora de la previa y el after show de ViX habló de la relación de Miguel Melfi y Nataly Umaña - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Durante el after show del popular programa La casa de los famosos Colombia, Lina Tejeiro compartió su perspectiva sobre el fin del matrimonio entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada. Tejeiro, conocida por su franqueza, se mostró sorprendida frente a cómo la actriz parecía superar rápidamente la separación, involucrándose en un nuevo romance con Miguel Melfi dentro del mismo reality show.

“No sé, por lo menos como un luto a la relación de 12 años con quien estuvo casada, con ‘el mejor hombre del mundo’, como ella misma lo dice”, expresó la actriz y presentadora villavicense, señalando la rapidez con la que la ibaguereña ‘ha pasado página’.

La presentadora dio su opinión acerca la relación entre Miguel Melfi y Nataly Umaña - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

La ruptura entre Umaña y Estrada ha captado la atención de millones de personas en redes sociales, no solo por el largo tiempo que la pareja compartió, sino también por la manera pública en la que ambos han manejado el final de su matrimonio.

El comentario de la exnovia de Andy Rivera resalta una observación común: “Yo pensé en lo mismo... un luto porque estaba ‘con el mejor hombre del mundo’ ¡Por lo menos ten un poco de...!”, agregó Roberto Velásquez, compañero de Tejeiro durante el programa.

Roberto Velásquez y Lina Tejeiro hicieron comentarios acerca de la relación que inició dentro del reality entre Nataly Umaña y Miguel Melfi - crédito Noticias RCN

Sin embargo, los presentadores de la previa y el after show de la plataforma ViX concuerdan en que, al final del día, las decisiones y el proceso de Umaña son personales. “Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¡Ella verá! ¡Eso es decisión de ella!”, concluyó Tejeiro.

Lina Tejeiro no es la única personalidad de la industria del entretenimiento que ha dado su opinión acerca de la relación de Miguel Melfi y Nataly Umaña. La actriz que participó en la novela Los Reyes ha recibido todo tipos de comentarios de apoyo, de criticas y sorpresa como lo fue la reacción de la DJ paisa Marcela Reyes.

La DJ mostró su sorpresa ante la actitud de la actriz colombiana dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito @marcelareyes/Instagram

“¿Qué te pasa? Si hombres buenos ya son muy pocos, y mujeres buenas también. Ahora me queda también claro por qué siempre los hombres son los que tienen mala fama, pero también hay unas mujeres terriblitas, eso me tiene súper impactada”, expresó la influencer a través de un video.

Luisa Fernanda W, por su parte, defendió a la actriz ibaguereña: “No juzgo a Nataly, no es que esté de acuerdo con lo que hizo, pero nadie sabe lo de nadie (...) yo no la juzgo, para mí ella se dejó llevar por el juego y aún no sabe lo que le espera en su realidad y la verdad es que las personas son buenísimas juzgando los errores de los demás sin mirar los propios”, indicó la cantante en sus redes sociales.

Alejandro Estrada tomó una decisión definitiva tras el acercamiento de su esposa, Nataly Umaña, con Miguel Melfi en el reality, generando revuelo en las redes sociales -crédito @luisafernandaw/Instagram

La creadora de contenido y ex participante de Protagonistas de Nuestra Tele también dio su visión de los hechos. “¿Pero es que uno olvidarse del esposo? Y más que llevan muchos años de casados, muchos años juntos, una relación muy bonita...entonces, olvidarse de la noche a la mañana, tras entrar al reality, que tenía un esposo, me parece teso (...) Un esposo para mí no se olvida de la noche a la mañana, tantos momentos con esos años de casados. Le está haciendo un daño irreparable a la relación”, afirmó en un video publicado en la red social Instagram.

Los usuarios en las redes sociales tampoco se ha reservado de opinar sobre el drama amoroso que se vivió en La casa de los famosos Colombia: “No justificar lo injustificable!!! Que vaina que estemos justificando el cacho y la falta de respeto”; “El descaro en persona, victimizándose y justificando lo injustificable”; “Esto nos pone en ridículo a todas las mujeres frente a los hombres”; “Defender a Nataly es defender lo indefendible”; “Esa mujer no tiene vergüenza”.