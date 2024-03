Epa Colombia reveló cómo se hizo millonaria: “Mi mamá me prestó los primeros cinco millones”

Epa Colombia y Karol Samantha ya esperan a su primera hija - crédito @epa_colombia/Instagram

Epa Colombia es una de las creadoras de contenido digital con más audiencia en Colombia, de acuerdo con su número de seguidores en redes sociales. En Instagram, por ejemplo, cuenta con más de 5.2 millones de seguidores, los cuales han estado muy pendientes de su vida personal en los últimos meses, debido a su embarazo.

Te puede interesar: Epa Colombia enterneció las redes sociales con sesión fotográfica de su embarazo junto a Karol Samantha

De hecho, recientemente comentó que para quedar embarazada de su primera hija, que se llamará Daphne Samara, tuvo que hacer una gran inversión. “Sí es un poco costoso. Lo mío fue por publicidad. Pero normalmente estos procedimientos son muy costosos. Más o menos unos cincuenta o cien millones de pesos (...) Sí, sin incluir inyecciones, medicamentos, ir al laboratorio”, explicó.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Te puede interesar: Jhonny Rivera y Yeison Jiménez se quejaron de la inseguridad en el país: “Colombia va camino a una guerra civil”

Tanto fue el gasto, que pudo tener control sobre algunos detalles gracias a los avanzados estudios o herramientas tecnológicas en el campo de la genética. “Mi pareja quería que fuera una niña, entonces tocaba llevar ese procedimiento a otro país para que supiéramos si realmente era una niña para que implantáramos la niña, eso también tiene un costo adicional. Todo esto vale muchísimo dinero”, siguió diciendo.

Epa Colombia se refirió a sus inicios como empresaria - crédito @epa_colombia/Instagram

Sin embargo, no es su aspecto familiar el único que ha llamado la atención de su audiencia, sino que lo mismo ha sucedido con su faceta como empresaria. Desde que se hizo viral en 2016, se supo que había comenzando con fuerza un emprendimiento de productos de belleza.

Te puede interesar: Jenny López aseguró que Jhonny Rivera “es un jefe muy bacano”

Más tarde, se especializó puntualmente en la keratina, un tratamiento que ayuda a alisar el cabello. Con su fábrica, distribuidora y canales de venta ha logrado darle trabajo a cientos de mujeres cabezas de hogar, principalmente, así como a otros colombianos.

Así las cosas, la influencer reveló en medio de su baby shower cómo fue que comenzó a hacerse con la fortuna de la goza hoy en día.

“Mi mamá me presto los primeros 5 millones de pesos, luego yo le dije mami no me alcanza y entonces ella me prestó 20 millones cuando nadie me prestaba en ningún lado y Dios hizo que se multiplicara. Soy un testimonio de que uno puede salir adelante y qué dios es grande y maravilloso”, expresó al lado de Jhonny Rivera, quien se presentó en el evento.

En ese momento, el cantante de música popular la apoyó en sus palabras y dio la importancia del respaldo de las madres. “Los amigos siempre se abren del parche, pero las que siempre se quedan al lado de uno cuando más se necesita son las mamás”, añadió él.

Epa Colombia recordó cómo fue comenzar su empresa y el importante apoyo que recibió para ello - crédito Instagram

Epa Colombia vuelve a referirse a las dificultades durante el embarazo y pide que no se romanticen

Por otro lado, nuevamente hablando sobre su proceso de gestación, la bogotana aseguró que “todo mundo habla del embarazo y te dicen que estás viviendo la mejor etapa de tu vida, pero nadie sabe lo difícil que es batallar contra uno mismo, contra los pensamientos, la depresión, saber si lo voy a hacer bien, mis cambios de humor, es difícil para uno lo que está viviendo”.

También expresó que está emocionada por lo que sigue para ella y su pareja como madres, pero que detrás de sus sonrisas en redes sociales ha habido un duro proceso. “Yo me veo muy feliz en las redes sociales, pero detrás vivo un proceso super difícil. Uno aprende a madurar y a ver la vida diferente”, añadió.

Los comentarios no faltaron. “Si ella que tiene plata, sobre piensa su embarazo y la situación de traer un hijo al mundo, no entiendo cómo una persona que no tiene trae niños a sufrir”; “Espere que llegue, trasnochadas, senos en sangre, el pelo se cae cada vez que te bañas y demás cosas” o “Total, es muy hermoso ser madre, pero igual es muy duro”, fueron algunas de las reacciones.