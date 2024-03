Alejandro Gaviria arremetió contra Gustavo Petro por “intimidar” al Congreso: “Una amenaza inaceptable”

Alejandro Gaviria ha sido uno de los máximos detractores de Gustavo Petro desde su salida del Gobierno nacional - crédito Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, se encuentra inmerso en una nueva polémica, luego de que el jefe de Estado entregara unas declaraciones en las que dio a conocer su opinión sobre el eventual hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso de la República.

Te puede interesar: Reforma a la salud de Petro se hundió: ocho senadores firmaron una ponencia para archivarla

Y es que en la mañana del martes 12 de marzo de 2024 se confirmó que ocho de los 14 congresistas que pertenecen a la Comisión Séptima del Senado firmaron una ponencia para hundir el proyecto, que ha sido una de las banderas del Gobierno del máximo líder del Pacto Histórico.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Te puede interesar: Alfredo Saade se agarró con Alejandro Gaviria por la reforma a la salud: “Envidian al presidente Petro”

Frente a ello, el jefe de Estado colombiano aseguró unas horas más tarde, cuando participaba de la presentación de la metodología para el estudio de los proyectos férreos del país, que el Gobierno nacional no se va a retirar de dicha iniciativa y que incluso desde su administración van a comenzar a “actuar” con respecto al dictamen en el Congreso.

Además, el presidente Petro aprovechó la oportunidad para recalcar que el sistema de salud que se maneja actualmente en el país no es “sostenible”, también lanzó pullas contras las EPS que operan en el país: “El Congreso sabe cuáles son las consecuencias de la última reforma a la salud. El sistema actual no es sostenible. La mayoría de las EPS, no todas, pero la mayoría, incumplieron las normas y hay millones de pesos en las llamadas reservas técnicas perdidas”.

Te puede interesar: Alejandro Gaviria celebró ponencia negativa a la reforma a la salud y aseguró que esta debe servirle a la gente

Y es que, según explicó el mandatario, “la reforma a la salud es absolutamente imprescindible porque hay, por lo menos, 35 millones de pesos perdidos y este gobierno no va a dejar perder ese dinero público”.

Alejandro Gaviria se ha convertido en uno de los máximos detractores del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa.

Así las cosas, las palabras del presidente Petro fueron objeto de críticas por parte de sus detractores que, de inmediato, relacionaron las declaraciones como una especie de ataque a los miembros del Congreso de la República.

Tal es el caso de Alejandro Gaviria, exministro de Salud y excandidato presidencial, que se ha convertido en uno de los máximos opositores de Gustavo Petro desde su salida del Gobierno nacional.

Alejandro Gaviria aseguró que Gustavo Petro “amenazó” al Congreso de la República

A través de sus redes sociales, el también exrector de la Universidad de Los Andes señaló que las declaraciones de Gustavo Petro “faltan a la verdad”, además de que constituyen una “amenaza inaceptable”.

Gaviria enfatizó en que el Congreso de la República es un organismo independiente a la administración del máximo líder del Pacto Histórico, razón por la que no debe someterse a ataques de dicha índole.

“Esta declaración falta a la verdad y constituye además una amenaza inaceptable en una sociedad democrática. El Congreso es independiente del gobierno y no debe ser sometido a este tipo de intimidación”, puntualizó Gaviria.

Alejandro Gaviria arremetió contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por sus declaraciones con respecto a un eventual hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso - crédito @agaviriau/X

Dicho mensaje fue publicado por el excandidato presidencial tan solo unos minutos después de confirmarse que la reforma a la salud está cerca de hundirse en el Congreso de la República.

Alejandro Gaviria “celebró” el eventual hundimiento de la reforma a la salud

A través de sus redes sociales, Gaviria aseguró que el máximo líder del Pacto Histórico tomó la posibilidad de reformar la salud en el país como un tipo de revancha ideológica, razón por la que nunca pensó en los pacientes ni en un sistema de salud viable para los colombianos.

“Colombia merece una buena reforma a la salud que le sirva a la gente. No simplemente una revancha ideológica que nunca pensó en los pacientes ni en construir un sistema viable”, sentenció el excandidato presidencial.