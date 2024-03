Gustavo Bolívar se despachó contra Daniel Quintero por haber rechazado el DPS: “Es una falta de lealtad con el presidente”

El nuevo director del DPS, Gustavo Bolívar, lanzó duros comentarios contra el exalcalde Daniel Quintero - crédito Colprensa - Infobae Colombia

Un nuevo capítulo en el rifirrafe entre el hoy director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero se conoció el domingo 10 de marzo de 2024. Y todo por los ácidos comentarios del exsenador y en la actualidad miembro del gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro, contra el exmandatario local, por lo que habría sido la decisión de burgomaestre de rechazar el supuesto ofrecimiento del jefe de Estado.

Al excandidato a la Alcaldía de Bogotá, que en su nuevo cargo tendrá un presupuesto por ejecutar de más de 10 billones de pesos, le preguntaron sobre su opinión sobre la determinación del exalcalde de desistir, según reveló, la proposición hecha por Petro para oficiar como nuevo titular de esta dependencia: en la que estuvo hasta el 23 de febrero como directora del DPS, antes de pasar al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Y la respuesta de Bolívar encendió aún más la polémica entre ambos, que viene de tiempo atrás, cuando comenzaron con el duro intercambio de mensajes en la red social X (antes Twitter). Un cruce en el que se sacaron los “trapitos al sol” y se lanzaron fuertes cuestionamientos sobre su labor en el progresismo, del que los dos se consideran parte importante de cara a las elecciones presidenciales del 2026 y la continuidad del proyecto político.

Gustavo Bolívar, nuevo director del DPS, llegó para reemplazar a Laura Sarabia, que pasó al Dapre - crédito Colprensa

¿Qué dijo Gustavo Bolívar de Daniel Quintero?

En entrevista dada a Noticias RCN, el libretista de narconovelas y congresista 2018 y 2022, se refirió a lo que, a juzgar por lo dicho por Quintero, sería “un plato de segunda mesa” para Bolívar, y que el exsenador no habría sido la primera opción para llegar a la entidad. A lo que respondió con vehemencia, calificando —incluso— como una deslealtad la determinación de Quintero ante lo que sería la propuesta hecha por el primer mandatario.

“A mí me parece que es una falta de lealtad con el presidente, que le haga a uno una oferta, y salir a decir que la rechazó, si es verdad que se la hizo. Me parece que es muy sucio y yo nunca lo haría. Y segundo, rechazó la entidad —si es verdad— que le podría haber llevado mucho bienestar a los colombianos, entonces lo que demuestra es que está en otro tema”, indicó el director del DPS al citado medio, con lo que desató una fuerte controversia.

Estas declaraciones surgieron justo después de que, tras el intenso tira y afloje, el exgobernante de la capital antioqueña había salido en defensa del funcionario, al mencionar que Bolívar era víctima de una estrategia de desprestigio por parte de los enemigos de Gobierno.

“A Bolívar le están aplicando una receta conocida. Cada día le sacarán una noticia falsa, una verdad a medias, o una ‘presunta verdad’. La amplificarán en medios con titulares amañados y ‘fuentes anónimas’. La Procuraduría no dudará en iniciar investigaciones hasta por los temas más absurdos. Tendrá que gastar su tiempo respondiendo a atacantes precoces, y millones en abogados costosos”, indicó en su perfil de X.

Con esta publicación, el exalcalde Daniel Quintero salió en defensa del hoy director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar - crédito @quinterocalle/X

De acuerdo con Quintero, una de las razones para que no hubiera aceptado el DPS, es que habría sido una oportunidad de oro para quienes quieren inhabilitarlo. “Sabemos como actúan las mafias, las enfrentamos en Medellín. Son carteles corruptos dispuestos a todo por recuperar el poder. Habrían aprovechado la oportunidad para continuar el acoso jurídico y mediático”, afirmó el exalcalde en un extenso mensaje sobre el particular.

“Bolívar y yo somos muy diferentes, venimos de mundos diferentes y no coincidimos en muchos temas. Sin embargo, como muchos, estoy convencido de que gobernará con pulcritud y valentía. Desde ya mi solidaridad con él”, destacó Quintero, que con su mensaje lanzó una pulla entre líneas: al recordar el episodio en el que el exsenador, cuando aspiraba a la Alcaldía, apareció en un video desde su cama, reaccionando a la gestión de la mandataria distrital Claudia López.

Daniel Quintero no se quedó callado y así le respondió a Gustavo Bolívar

Luego de conocer el contenido de la entrevista en Noticias RCN, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero se refirió a lo que dijo Bolívar y con un mensaje de cuatro puntos se refirió a los señalamientos del excandidato a la Alcaldía de Bogotá. Y al igual que le deseó éxito y aclaró que nunca ha manifestado que esta designación sea un “plato de segunda mesa” para el exsenador, por las responsabilidades que tendrá al frente, dejó en claro que quiere tomar un nuevo aire.

“Espero que Bolívar haga un buen trabajo en DPS. Nunca he insinuado que sea un plato de segunda mesa como insinúa el periodista. El DPS tiene más presupuesto y responsabilidades que el 80% de los Ministerios. No voté por Petro esperando un Ministerio. Me enaltece el ofrecimiento de servir a mi país. Ya lo hice con éxito desde la Alcaldía, y antes como Viceministro, y liderando Innpulsa”, expresó el exmandatario en su publicación.

Sin embargo, agregó Quintero, su prioridad ahora es su familia y la empresa (de la cual no se conocen más detalles), “para coger la fuerza para seguir adelante”.

“Después de años enfrentando a las mafias, sus ataques de todo tipo, y dirigir a mi ciudad para sacarla adelante, darle computadoras a los niños y sacar a cientos de miles de la pobreza, es más que merecido”, afirmó el exmandatario, al tiempo que arremetió contra el diario local El Colombiano, que de acuerdo con su postura está promoviendo una “falsa narrativa” de que andaba “pidiendo puesto” en el Gobierno nacional, lo que calificó de una información falsa.