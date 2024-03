Alberto Gamero no hace caso a las críticas y espera recomponer el camino pensando en la Copa Libertadores

Millonarios cinco partidos consecutivos sin ganar en la liga - crédito Colprensa

Millonarios se encuentra en una situación crítica en la Liga BetPlay Dimayor, tras acumular su quinta derrota consecutiva, un hecho sin precedentes en la era del técnico Alberto Gamero. La última caída del equipo capitalino fue en su visita a Jaguares, con un resultado desfavorable de 2-1 con anotaciones de Jader Maza y Jaime Díaz, mientras que Beckham Castro descontó para el Embajador.

Este revés se suma a las recientes derrotas ante Águilas Doradas, Patriotas, Once Caldas y Equidad, dejando a Millonarios en la decimoquinta posición de la tabla, con 11 puntos en 11 partidos, situándolos apenas por encima de Deportivo Pasto.

La situación del conjunto Albiazul ilustra un dramático bajón en su desempeño, traduciéndose en una de las peores fases del equipo bajo la dirección de Gamero. Esta mala racha ha despertado la inquietud y el descontento entre los aficionados, quienes ahora ven distante la oportunidad de avanzar a fases más competitivas del campeonato.

Las sucesivas derrotas, especialmente la reciente contra Jaguares, resaltan las dificultades que enfrenta el conjunto bogotano en términos de consolidación de juego, teniendo en cuenta que Millonarios afrontará la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

Profundizando en el análisis de esta crisis, los retos que enfrenta Millonarios no solo inciden en lo anímico y lo deportivo, también en el aspecto estratégico. La consistencia y la capacidad de recuperación serán claves para que el equipo pueda revertir la situación adversa.

La afición, por su parte, espera decisiones contundentes que puedan guiar al equipo de vuelta hacia la senda del triunfo. La continuidad del técnico Alberto Gamero está en juego, y las próximas jornadas serán cruciales para definir el futuro inmediato de Millonarios en el torneo.

Está en juego la continuidad de Alberto Gamero en Millonarios

Alberto Gamero tiene contrato con Millonarios hasta 2026 - crédito Colprensa

La mala racha de resultados ha generado rumores sobre la permanencia del samario en el banquillo técnico de Millonarios; sin embargo, el estratega, de 60 años, señaló que espera salir adelante, ya que esta es la primera vez tanto en Millonarios como su carrera como entrenador que pierde cinco partidos consecutivos.

“Perdimos con el último. Hoy con Jaguares, que no estaba dentro de los ocho, pero como siempre digo: el rival no fue superior a Millonarios. Siempre proponemos, llegan poco y nos convierten y nosotros no convertimos. Esto es un momento duro para todos, pero siempre uno tiene que pensar que la vida nos da tropiezos y esto es un tropiezo para ver cómo reaccionamos nosotros”.

Y agregó: “En la era Gamero nunca habíamos perdido cinco partidos seguidos. Creo que como entrenador tampoco me había sucedido con ningún equipo. Estas son situaciones que hay que afrontar y que hay que salir con mucha más fuerza”.

Así mismo, Alberto Gamero se mostró confiado en enderezar el camino en el rentado local que les permita llegar con más confianza para previo al debut en el certamen continental: “Todavía tenemos una posibilidad de clasificación. Nuestro primer objetivo es clasificar a este liga, para el debut en Copa Libertadores nos quedan todavía 25 días. La liga no la olvidaremos y trataremos de corregir para estar dentro de los ocho, a pesar de la posición en la que estamos”.

Hora y fecha del próximo partido de Millonarios

Millonarios necesita sumar de a tres para clasificar a los cuadrangulares finales - crédito Colprensa

A la crisis de resultados se le suma a Millonarios, la seguidilla de lesiones que ha dejado a varias de sus figuras como Mackalister Silva, Santiago Giordana y Leonardo Castro.

Por la fecha 12 de la Liga BetPlay, Millonarios se medirá en condición de visitante ante Envigado en el Polideportivo Sur, el domingo 17 de marzo, a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+.