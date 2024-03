Violento atraco en Bogotá: joven fue atacado por dos ladrones que lo tiraron al suelo

El joven fue atacado por ladrones que iban en dos motocicletas que ya habían pasado por el lugar y se devolvieron para hurtar sus pertenencias - crédito @ColombiaOscura/X

La inseguridad en Bogotá continúa preocupando a los habitantes de diferentes sectores del país. Los ciudadanos han tenido que enfrentar situaciones de hurto, atraco y hasta sicarito, en zonas públicas y restaurantes.

En esta ocasión, un joven que iba caminando por una calle del barrio Nicolás Federmán, fue atacado violentamente por dos ladrones. Según una grabación, que circula por redes sociales, los sujetos se movilizaban en dos motocicletas, conducidas por otros dos cómplices.

Los cuatro presuntos criminales pasaron en las motos antes de que el joven terminara su recorrido por la cuadra y luego regresaron, lo rodearon y dos de los ladrones se bajaron para hurtar sus cosas.

Uno de ellos lo hizo caer al suelo y entre los dos empezaron a esculcar para quitarle sus pertenencias. Luego, uno de ellos recogió la maleta que, en medio del forcejeo, quedó en el piso, y se la llevó.

Los ladrones dejaron a la víctima tirada en el suelo - crédito Colprensa

En segundos, se llevaron sus elementos personales, salieron corriendo y se subieron a las motos que conducían los cómplices, que se quedaron quietos, esperando a que terminaran de atracar al joven. Los cuatro huyeron a toda velocidad y dejaron a la víctima tirada en el suelo.

El caso generó indignación en redes sociales, en donde los usuarios cuestionaron la efectividad de los responsables de la seguridad de la ciudad. Incluso, cuestionaron la gestión del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, asegurando que lo mejor es crear “frentes de seguridad” y permitir el porte de armas legal para los ciudadanos, con el fin de que puedan defenderse,

No obstante, el alcalde Galán ha asegurado que esa no es una opción que tenga contemplada: “El camino es el desarme, Es trabajar para que luchemos contra los puntos donde hay distribución de armas para los delincuentes de Bogotá”, precisó, en Red+ Noticias.

Carlos Fernando Galán negó que el porte de armas sea la solución a la inseguridad de la ciudad - crédito Colprensa

También advirtió que el monopolio de las armas lo deben tener las autoridades y no los ciudadanos, así el porte fuera legal. Pues, desde su perspectiva, sería un riesgo que cualquier persona pueda conseguir un arma: “Podemos terminar con un remedio más complejo que la misma enfermedad”.

El sicariato que no para en Bogotá

Además de los múltiples casos de robo que han sido reportados por los medios de comunicación, las muertes violentas también han acaparado los titulares. El jueves 7 de marzo, a las 3:00 a. m., hombres armados irrumpieron en la entrada de una carnicería ubicada en el barrio Valladolid, de la localidad de Kennedy, y dispararon contra los trabajadores que allí se encontraban.

El comerciante asesinado en Kennedy fue identificado como José Arquímedes Bueno Sánchez - crédito Álvaro Tavera/Colprensa y captura de pantalla @ColombiaOscura/X

El ataque dejó un saldo de una persona muerta y cuatro heridas; dos de ellas son empleados del establecimiento, mientras que las otras dos son transeúntes que justo en ese momento pasaban por el lugar. La víctima mortal fue identificada como José Arquímedes Bueno Sánchez, el comerciante que estaba a cargo del negocio y que llevaba allí más de 10 años.

Según los primeros reportes, la situación pudo tratarse de un acto de represalia perpetrado por extorsionistas que, al parecer, tenían amenazado al comerciante. De hecho, los sicarios grabaron el ataque y en el video se ve que uno de ellos lleva consigo una hoja blanca con un mensaje escrito con marcador rojo.

“Bueno, estas son las consecuencias x no atender el llamado que hicimos y todo ustedes no llegan a un diálogo con nosotros y no aportan, no los vamos a dejar trabajar. Les matamos empleados y vamos por el núcleo familiar de todos. La felicidad y la tranquilidad no tiene precio (sic)”, se lee en la nota, revelada por Noticias Caracol.