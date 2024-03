Este es el ahorro mensual que deberían tener los jóvenes que viven en el “hotel mamá” y no tienen hijos

Para los jóvenes, el manejo prudente de ingresos, gastos, ahorros, inversiones y deudas es importante para su futuro económico - crédito Colprensa

En Colombia, una cantidad significativa de jóvenes optan por permanecer en el hogar familiar pasados los 25 años de edad, una tendencia destacada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Según los datos proporcionados en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, cerca del 31,2% de individuos entre los 25 y 34 años de edad todavía residen en lo que con normalidad se denomina “hotel mamá”.

Esta estadística refleja una realidad socioeconómica particular en el país, poniendo de relieve las dinámicas familiares y financieras de una generación. Este fenómeno tiene repercusiones directas en las finanzas personales y la capacidad de ahorro de quienes se encuentran en esta situación.

Los especialistas en economía personal subrayan la importancia de instituir el ahorro como un pilar fundamental, en especial durante esta etapa productiva de la vida. Para los jóvenes adultos sin responsabilidades familiares o maritales significativas, existe una oportunidad dorada para fortalecer su salud financiera mediante un enfoque disciplinado hacia el ahorro y la gestión del dinero.

Estas prácticas incluyen el manejo prudente de ingresos, gastos, ahorros, inversiones y deudas, con el objetivo de establecer una base sólida para el futuro económico.

Dentro de las finanzas personales, se ofrece una recomendación específica para este grupo demográfico, señalando el porcentaje ideal de ingresos que debería destinarse al ahorro. Aunque la cifra exacta no se detalla, se insinúa que es considerablemente más alta en comparación con aquellas personas que ya tienen cargas familiares.

Hábitos de ahorro

Establecer hábitos de ahorro fuertes no sólo prepara a los jóvenes para eventualidades y proyectos futuros sino que también les enseña la gestión eficaz de sus recursos financieros, una habilidad imprescindible en cualquier etapa de la vida.

La permanencia de adultos jóvenes en el hogar paterno, vista desde una perspectiva económica, revela tanto los desafíos como las oportunidades que enfrentan las nuevas generaciones en Colombia. Este fenómeno, lejos de ser meramente cultural, tiene implicaciones profundas en el tejido económico y social del país, marcando un campo de interés tanto para políticas públicas como para estrategias familiares individuales en lo que respecta a la preparación para la independencia y estabilidad financiera.

No obstante, los que dieron un poco de claridad al respecto son los expertos del portal Mis Propias Finanzas, que lideran los esposos Juan Pablo Zuluaga y Carolina Pineda.

En un mensaje por medio de redes sociales fueron claros con el ahorro que deben tener estos jóvenes: “Si vives con tus papás, no estás casado y no tienes hijos, deberías estar ahorrando mínimo el 50% - 70% de tus ingresos. Después te vas a arrepentir de no hacerlo”.

Es decir, si un joven gana un salario mínimo ($1.300.000), debería estar ahorrando entre $650.000 y $910.000.

Puntos clave para independizarse

Precisamente, Carolina Pineda, que estudió ingeniería industrial en la Universidad de los Andes e hizo un MBA en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), dio a conocer siete puntos para que los jóvenes puedan independizarse. Son los siguientes:

Fondo de emergencia: ojalá seis meses de salario, porque nunca se sabe cuándo se van a necesitar.

Hacer un presupuesto: aunque esto parece obvio, pero es necesario para no llevarse sorpresas a fin de mes.

