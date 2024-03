Nuevo director de la Ungrd aseguró que la entidad está endeudada, “al parecer, es una tradición”

Con una cartera de deudas injustificables y una relación problemática con contratistas, la nueva dirección enfrenta grandes retos - crédito @CarlosCarrilloA/X

El recién designado director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, compartió su diagnóstico sobre el estado en el que encuentra la entidad, detallando un panorama de desorden, deudas significativas y una cooptación por parte de la clase política. Carrillo, que está por asumir oficialmente su cargo, adelanta que la Ungrd enfrenta numerosos desafíos y compromete medidas para enfrentarlos.

En los detalles proporcionados en conversaciones con Semana, Carrillo menciona el crecimiento sustancial del número de contratistas durante la administración anterior y una cartera de deudas que asciende a 400.000 millones de pesos, de difícil justificación.

“A veces no es clara cuál es la razón para que haya tanta demora en los pagos. Hay muchos contratistas pequeños, como el de los carrotanques en La Guajira, entre otros. No hay contratistas grandes, establecidos y serios que tengan una reputación que proteger. Usted nota que pareciera que los contratistas más serios, estructurados y confiables estuvieran aburridos y no quisieran tener relación con la Ungrd”, explicó Carrillo en conversaciones con Semana.

Comprometido con erradicar la corrupción y asegurar la misión de la entidad, Carrillo se prepara para revitalizar la Ungrd

Además, destaca la ausencia de contratistas grandes, reconocidos y fiables, lo que sugiere una relación problemática entre la Ungrd y el sector de los contratistas. Asegura, además, que recibirá una entidad marcada por la corrupción, un mal que, según él, afecta el tejido social y político de Colombia. Carrillo enfatiza su compromiso con erradicar la corrupción y asegurar la misión de la Ungrd, atendiendo a las emergencias del país y despolitizando la entidad.

“Si bien aquí hay unos escándalos que apuntan a unos posibles hechos de corrupción, la misionalidad de la entidad no puede detenerse. Trabaja 24/7, tiene que encargarse de garantizar la respuesta frente a algo que suceda en el país. Lo segundo, sacar a los mercaderes del templo. No es secreto que, si el señor presidente decide ponerme a mí en esa posición, es porque confía en mi capacidad de llevar adelante la misionalidad y porque entiende que soy alguien que no permitirá ni el más pequeño hecho de corrupción”, afirmó Carrillo.

La transición de poder se ve complicada por la ausencia de Olmedo López, el anterior director, y las implicaciones políticas de su salida, rodeada de escándalos y acusaciones de corrupción. Carrillo, lejos de individualizar la problemática en López o un partido político en particular, apunta a una larga tradición de clientelismo y politiquería que ha permeado la entidad, comprometiendo su efectividad y transparencia: “Viene de tiempo atrás, al parecer, es una tradición en la entidad. Hay indicios. En el momento en que me posesione, espero tener información de primera mano”.

Carlos Carrillo sostiene que, aunque Olmedo es responsable de irregularidades en la Ungrd, no es el malo de la película

Al hablar sobre los partidos políticos, subraya que esta práctica corrupta no discrimina ideologías, afectando a todas las agrupaciones políticas por igual.

La entrevista también aborda temas específicos como el contrato de los carrotanques en La Guajira, que ha generado controversia. Carrillo anticipa que todas las decisiones se tomarán basadas en evidencia y dentro del marco legal, incluyendo el posible revaloración del contrato mencionado. Además, asegura que abrirá las puertas de la Ungrd a los entes de control, subrayando la importancia de una gestión transparente y ética.

Sobre la culpabilidad y responsabilidad de Olmedo López, Carillo aseguró que no era el malo de la película, “No puedo decir si tiene o no responsabilidades penales, lo que puedo decir es que tiene responsabilidades políticas... . Por supuesto, el Gobierno actual tiene que asumir las responsabilidades políticas, es que ganamos las elecciones, pero sería muy ingenuo creer que el mundo empezó el 7 de agosto de 2022″.

Entre sus primeras acciones, Carrillo planea realizar una evaluación detallada de todos los contratos de la entidad, priorizando aquellos de mayor cuantía y controversia, y se compromete a seleccionar personal basado en mérito, no en afiliaciones políticas.