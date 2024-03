EN VIVO | Este es el estado del tráfico en las principales vías de Bogotá hoy, 9 de marzo de 2024

Choque en la avenida Ciudad de Cali con 91

La Secretaría de Movilidad ha reportado un incidente en el corredor vial del occidente de la capital, a las 8:46 a.m. No se reportarios lesionados y ya las autoridades lograron hacer presencia en el lugar. No se informó sobre alteraciones en el flujo vehícular de la avenida.