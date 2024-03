Dimayor sancionó a Tulio Gómez con tres meses de suspensión y una multa millonaria

Tulio Gómez, máximo accionista de America de Cali, se refirió a la realización de la Superliga BetPlay 2021 / (Futbolete)

El Comité Disciplinario de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) ha impuesto una sanción al principal accionista de América de Cali, Tulio Gómez, consistente en una suspensión de tres meses para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol y una multa de 28,6 millones de pesos colombianos.

Esta medida se tomó tras las críticas realizadas por Gómez al arbitraje durante el encuentro contra Envigado, el cual finalizó con un empate 1-1. El máximo accionista del club había pedido unas disculpas públicas, pero no fueron suficientes para evitar una sanción bastante drástica.

A pagar: 28 millones y tres meses por fuera

Tulio Gómez ya recibió la notificación por parte de la Dimayor que para este caso en especial estipuló una sanción drástica. 28 millones de pesos colombianos y tres meses de suspensión.

Los motivos para que Tulio se dirigiera así a los colegiados arbitrales, es que se había visto afectado por el mal desarrollo del trabajo de los mencionados y su equipo llevó la peor parte.

La causa del problema

La razón detrás de la sanción fue una serie de declaraciones emitidas por Tulio Gómez, en las que cuestionó la actuación del equipo de arbitraje en el mencionado partido, insinuando un trato injusto hacia su equipo.

El máximo accionista de América de Cali aseguró que el arbitraje no da garantías en el fútbol profesional colombiano - crédito Redes sociales

“Increíble lo que pasó hoy en Envigado, primero nos niegan un Penal clarísimo, y luego en los últimos minutos del partido se inventaron un penal para negarnos el triunfo, Árbitro central y los del VAR culpables, estos señores no nos pueden volver a pitar, no nos brindan garantías!!”, fueron las palabras textuales de Tulio en X.

Estas expresiones, según el Comité Disciplinario, atentaron contra la imagen del arbitraje y la integridad del fútbol colombiano. En respuesta, el directivo presentó disculpas públicas antes de que se hiciera efectiva la sanción, expresando su arrepentimiento por emplear un lenguaje inapropiado durante un momento de frustración.

Tulio Gómez impulsará el voto en blanco en las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023- crédito @tulioagomez/X

Previo a la sanción, Gómez utilizó su cuenta en la plataforma digital X (anteriormente Twitter) para expresar su inconformidad con lo sucedido en el juego frente a Envigado, señalando específicamente un penal no sancionado y una pena máxima otorgada al equipo rival que, a su juicio, carecía de fundamento.

En sus declaraciones, afirmó que las decisiones arbitrales le quitaban garantías al América de Cali. Posteriormente, ofreció disculpas por sus comentarios, reconociendo que, aunque estaba molesto por lo que consideró errores significativos en el arbitraje, era consciente de que sus palabras habían sido desafortunadas.

Con esta sanción, se envía un mensaje claro sobre la importancia de mantener una conducta respetuosa y profesional en el deporte, incluso en situaciones de alta tensión. La Dimayor y el fútbol colombiano en general buscan promover un ambiente de juego limpio y respeto mutuo entre todos los actores involucrados.

Las disculpas que no fueron suficientes

El fútbol profesional colombiano atraviesa una crisis arbitral y el máximo accionista del América de Cali aseguró que no daban garantías, luego tuvo que retractarse - crédito Tulio Gómez / X

“Me permito informar a la comunidad, a la opinión pública y a los hinchas del América que presento excusas a todos aquellos que se sintieron afectados y ofendidos por una de las palabras que utilicé en las declaraciones que realicé en los medios de comunicación, por el arbitraje del partido entre América y Envigado, hace unos días. Haber utilizado la palabra atraco, que tiene una connotación fuerte, no fue adecuado. Sin embargo, debido al sentimiento de ira, molestia e impotencia que sentí en el momento me llevó a manifestarme en ese sentido.

Sede Deportiva del América de Cali - crédito América de Cali

Ahora, si bien me arrepiento de haber utilizado esa palabra, me permito ratificarme en la gran preocupación que siento como accionista, hincha y doliente de América por los errores garrafales que se han cometido por parte del arbitraje y de la Comisión Arbitral Nacional de la FCF en las últimas fechas del fútbol colombiano, sobre las cuales, solicité, como accionista, que se presentara una queja formal por parte de América ante dicha entidad para que se tomen las medidas correspondientes y hechos como los ocurridos en ese partido no se vuelvan a repetir”, fueron las palabras expresadas de forma pública, aún así, la Dimayor tomó la decisión.