Desde Maluma hasta ‘La casa de los famosos Colombia’: Yina Calderón no dejó “títere con cabeza”

Yina Calderón habló de Maluma y 'La casa de los famosos Colombia' en sus redes sociales - crédito @yinacalderonoficial y @maluma/Instagram

Luego de una semana complicada para Yina Calderón, que debió estar pendiente del delicado estado de salud de su mamá luego de que se contagiara de dengue; la creadora de contenido ha retomado sus publicaciones habituales una vez que Merly Ome se recuperó satisfactoriamente y salió de la UCI en la que estaba internada cuando se agravó su pronóstico.

La huilense, fiel a su forma de ser directa y sin contemplaciones, se refirió en su cuenta de Instagram a dos situaciones que han mantenido en vilo a la farándula colombiana durante la semana.

Por un lado, la DJ y empresaria se refirió a la controversia que se desató en La casa de los famosos Colombia durante la emisión del miércoles seis de marzo, cuando Cristina Hurtado y Carla Giraldo estaban despidiéndose de los televidentes. Los televidentes dejaron en evidencia a Cristina por su actitud de indiferencia ante los comentarios de Carla, y luego, cuando a esta se le olvidó lo que debía decir, Cristina visiblemente molesta no la cubrió y hasta le señaló al aire “usted se sabe la tarea”.

Aunque ambas lo niegan, los televidentes han señalado que existen fuertes tensiones entre las presentadoras Carla Giraldo y Cristina Hurtado de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Al respecto, la creadora de contenido expresó “A mí las dos me encantan, pero siento que hay rivalidad ahí. Ellas en televisión diciendo a la otra ‘diga usted’, no, diga usted, pues hable usted’ (risas)”. Además de reiterar su admiración por Carla, Yina recordó que tenía muy presente a Cristina de su paso por Protagonistas de novela en 2003.

Acto seguido, Yina habló de la queja de Maluma en redes sociales, luego de que este afirmara que se le negó el ingreso en un establecimiento en Medellín. Al parecer, el motivo por el que esto sucedió se debió a que el cantante estaba usando pantalones cortos y el lugar seguía un código de vestimenta que le impedía autorizar su ingreso. La DJ, expresando su “humilde opinión”, se mostró especialmente crítica con la queja del reguetonero, y remarcó que cualquier establecimiento puede hacer uso del derecho de admisión.

La creadora de contenido volvió a la carga y no se guardó nada a la hora de referirse a dos de las grandes controversias de la semana en la farándula colombiana - crédito @rechismes/Instagram

“Cada lugar tiene el derecho a decidir quién puede entrar y quién no, y tiene unas normas y unas políticas. Entonces si uno sabe que en ese lugar hay ciertas normas, entonces no las incumple o uno no va vestido como no lo van a dejar ingresar”, dijo Yina inicialmente.

Su comentario no se detuvo allí, pues señaló que la queja del artista se debía principalmente a que su ego terminó lastimado por el rechazo al que lo sometió el establecimiento.

“Yo siento que él pensaba que por ser Maluma le iban a decir: ‘sí, sí, sí, siga, siga, siga. Obvio, usted es Maluma’, y no. Hay lugares donde las leyes son para todos. (...) Personalmente me encanta que este tipo de lugares le impongan las reglas a todo el mundo. No solo a uno, sino a estrellas como Maluma se las impongan. Yo siento que él lo que está es herido, porque ‘yo soy Maluma ¿y no me dejaron entrar en short?’. Le dieron en el ego porque normalmente no pasaría”, comentó.

La denuncia de Maluma sobre prohibición de ingreso a establecimiento generó reacciones divididas en las redes sociales - crédito @maluma/X

Para dejar claro que su punto de vista no era mero capricho, Yina recordó que en el pasado tuvo que afrontar situaciones similares, pues en ocasiones llegaba en estado de ebriedad a la puerta de ciertos establecimientos que, por esa razón, le negaban la entrada.

“Cuando yo estaba más ‘chiqui’ iba a lugares donde yo llegaba tomada y decía: ‘ay, déjame entrar, que yo tengo para pagar’, y el lugar me decía: ‘no, usted viene en un estado así, usted viene vestida así, no entra’. Yo les respondía ‘¡de malas!’. No mi amor. Uno va entendiendo que los lugares tienen las normas, las leyes”, recordó la creadora de contenido que reiteró su apoyo al establecimiento —del cual Maluma no reveló su nombre— por mostrarse firme en su política a pesar de que le negaran la entrada a una celebridad de su calibre.