Se consumó el amor de Diana Ángel y ‘Culotauro’ en ‘La casa de los famosos’: así se vivió

El amor entre Diana Ángel y Culotauro sigue creciendo en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito montaje Infobae/ Instagram Diana Ángel y Culotauro

Cada vez es más evidente la cercanía entre Diana Ángel y Culotauro dentro del reality. Por lo visto en La casa de los famosos a la pareja de artistas se les creció el amor y se lanzaron a la aventura.

Te puede interesar: Diana Ángel le sacó bandera roja a ‘Culotauro’: “Me ofende que me llames cucha”

Aunque en las plataformas digitales están sonando mucho los diferentes problemas y discusiones entre varios participantes, que despiertan amores y odios entre los televidentes, los que se dedicaron a darse amor y compartir buenos ratos también son parte de la coyuntura del programa.

Por eso, La casa de los famosos Colombia no para de ser tendencia y los romances que han empezado a salir a la luz tienen con la boca abierta al público, principalmente lo que ha sucedido con Nataly Umaña y Miguel Melfi por el hecho de que la actriz es casada y su esposo, Alejandro Estrada, la está esperando afuera.

Te puede interesar: Intenso enfrentamiento entre Julián Trujillo y Culotauro sacude ‘La casa de los famosos Colombia’

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sin embargo, recientemente el foco de los seguidores del programa se ha posado en la relación entre la cantante y el comediante, porque a pesar de que los dos son solteros, su diferencia en edades ha generado controversia.

Te puede interesar: Están furiosos con ‘Culotauro’: por esta razón piden su salida de La casa de los famosos

Además, los televidentes están sorprendidos por los pasos que ha dado Ángel en la búsqueda del amor de Camilo Díaz, pues fue ella quien decidió abrir su corazón y se le declaró primero al comediante.

Esa acción en un principio fue rechazada porque Culotauro le había dicho que solo quería una amistad. Pero con los días la determinación tuvo un giro inesperado y ahora parece que cambió de percepción y se le ha acercado a la cantante de la misma manera, incluso, se han dejado ver más unidos y en escenas contundentes.

Diana Ángel y Culotauro van enserio y ya se dieron su primer beso - crédito cortesía Canal RCN

De hecho, luego de la nominación, ambos famosos tomaron la decisión de dejar atrás el qué dirán y se lanzaron a vivir su romance en el interior de la casa como muchas personas lo habían esperado. Un sello de amor que se dio de manera íntima y con apasionados besos frente a cámaras, los cuales dejaron ver la felicidad de Camilo y Diana por haber aceptado estar juntos.

Diana Ángel y Culotauro se besaron apasionadamente en La casa de los famosos Colombia - crédito montaje Infobae y captura de pantalla

Por supuesto, los comentarios y las reacciones por parte de los seguidores de cada una de las celebridades no se hicieron esperar y en las publicaciones que hizo tanto el Canal RCN como los las personas a cargo de las cuentas oficiales de Diana y Camilo en Instagram mientras están en el reality dejaron varios mensajes al respecto.

Ahí se puede ver que algunos aplaudieron su romance y oportunidad que se dieron Ángel y Díaz, pero otros tantos se descargaron en contra de la pareja porque no les gusta verlos juntos o porque Diana no respeta la diferencia de edades.

“Parece la mamá del comediante”, “Esta pareja no me cuadra”, “Eso ya parece Acapulco Shore”, “Él se siente como obligado, con sacrificio”, “Siento cringe por Diana”, “Parecen madre e hijo”, “El man se ve forzado”, “Esa pareja es una payasada”, “Más libreteado para dónde”, “Tan lindos”, “Amo esta pareja, los dos solteros y se quieren. Diana no quiero que te vayas”, con algunos de los textos que se pueden leer en el post.

Critican a Diana Ángel por iniciar una relación con Culotauro en 'La casa de los famosos' - crédito @dianangel01/Instagram

Por su parte, en varias oportunidades la mujer ha dejado saber cuál es su percepción y lo que está sintiendo en este momento. No tuvo reparos en atender al llamado de cupido en el reality y se lanzó al ruedo.

“No quiero que te sientas presionado ni incómodo, pero me nace decirte que esto para mí es algo genuino. Quiero que sigamos parchando chévere, que nos podamos seguir conociendo y que no me devuelvas la manilla que te regalé con mucho amor”.