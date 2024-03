Premio a la Mujer Cafam 2024: quién es Nadia Sánchez Gómez, la ganadora del año

Nadia Sánchez, ganadora del Premio Cafam a la mujer 2024 - crédito Instagram

Nadia Sánchez Gómez fue la ganadora del Premio Cafam a la mujer 2024. Como cada año este reconocimiento resalta la labor de aquellas mujeres que han impactado a la sociedad colombiana con sus iniciativas y su nombre brilló entre 158 mujeres que se postularon y 29 finalistas.

La edición 35 del Premio a la Mujer Cafam contó con un reconocimiento especial llamado Gracias a Ella de la Fundación Belcorp y Cafam, en el que los espectadores votaron y eligieron a la ganadora vía web.

Esta bogotana se llevó el galardón por su labor como creadora de la fundación She Is, entidad que apoya educativa y económicamente a más de 17 mil mujeres del país a través de cuatro líneas de acción: Ella es Esmeralda, Ella es Gaviota de Paz, She Is Global Forum y Ella es Astronauta, esta última creada en colaboración con la Nasa y el Space Center Houston.

“Muchas de ellas tienen que caminar hasta dos horas para llegar a sus colegios. Muchas de ellas normalizan el abuso sexual. Y esta lucha vale la pena porque no solo han llegado a la Nasa, también están en la universidad becadas, en esas áreas donde mayoritariamente estudian los hombres”, mencionó la ganadora de la noche.

Fotografías del Premio a la Mujer 2024 - crédito Instagram

¿Cuál fue el proyecto que llevó a Nadia Sánchez a ganar el Premio Cafam?

She Is Global Forum nació en 2016 como un proyecto para el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, donde Nadia trabajaba, durante esta temporada buscó nuevos desafíos profesionales y luego de estudiar sus posibilidades se interesó por el área social, cumpliendo su objetivo de visibilizar a mujeres víctimas de diversos tipos de violencia, incluidas aquellas afectadas por el conflicto armado.

Aunque el proyecto no fue aceptado por el Banco Interamericano, Nadia no se rindió y se presentó a una convocatoria de emprendedores en la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, de quien recibió apoyo.

Con los años, esta fundación cambió la vida de Nadia Sánchez, que renunció a su trabajo y regresó a Colombia para que el proyecto no solo quedara en el papel, sino para que este se consolidara en un proyecto real. La idea nació como un sueño y ha trascendido fronteras, extendiéndose por diversos varios departamentos de Colombia y alcanzando países como República Dominicana, Perú y Ecuador.

Como resultado de este proyecto emergió Ella es astronauta, una alternativa para cerrar la brecha de género en lo Stem, un equipo que trabaja con las mujeres de la ruralidad y del común.

“Con las mujeres de 18 a 60 años creamos proyectos de innovación, con habilidades duras y emocionales, pues la brecha laboral era una de las problemáticas, pero la que más fuerte estaba era el tema Stem”, dice en las redes sociales de Nadia Sánchez .

She Is Global Forum hace historia y se consolida como la primera fundación que ha llevado a más de 4.000 niñas a la Nasa y ha construido un programa en el que por cinco meses las niñas seleccionadas entrenen con astronautas y cambien su entorno con a través de la ciencia.

Natalia Sánchez junto a niñas beneficiadas con la Fundación She Is - crédito Instagram

“Este programa tiene un impacto inimaginable en ellas que nunca pensaron lograrlo, que es un proceso de años y hoy llevamos 19 becas universitarias y entra un nuevo corte. Que somos una comunidad de cientos de niñas construyendo paz con Educación en Latinoamérica. Un día lo soñé y hoy lo estamos logrando”.

Otras de las ganadoras de la noche

Durante la velada se entregaron dos menciones de honor; la primera la recibió Yenny Cárdena Mepaquito, representante del departamento de Chocó, defensora de la educación ancestral, las tradiciones indígenas de su comunidad y una educadora incansable. También fue ganadora América Rey, cantante de música llanera y fundadora de la Corporación Cultural Llanera Luis Ariel y Gil Arialdo Rey Roa, y gestora cultural del folclor llanero. Cada una recibió un incentivo económico de $25 millones.

Premio a la Mujer Cafam 2024: ganadoras de menciones de honor - crédito Premio Cafam

Al finalizar la ceremonia se realizó un homenaje especial para cuatro mujeres que han sido embajadoras, líderes y voces del propósito de esta gran iniciativa, trabajando por sus comunidades: Yanet Mosquera Rivera, Mujer Cafam 2007; Ruth Consuelo Chaparro Gómez, Mujer Cafam 2011; Jenny de la Torre Córdoba, Mujer Cafam 2018 y Ludirlena Pérez Carvajal, Mujer Cafam 2019.