Mario Casas y su hermano causaron euforia con su visita sorpresa a Bogotá y rumbearon con presentadora casada

Mario Casas estuvo en Bogotá y revolucionó a sus fans en la ciudad - crédito @larevistavea/Instagram

Mario Casas, el actor español conocido por películas como Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti y Los 33, o series como El Barco, está en una gira por Latinoamérica como parte de una campaña publicitaria de la marca de ropa Scalpers Company, con la que tuvo una primera parada en Ciudad de México el 5 de marzo.

Dos días después, arribó en el norte de Bogotá, específicamente cerca a la calle 85, en el centro comercial El Retiro, por donde se encuentra el local de la compañía de moda. En la sede se tomó fotos con algunos aficionados, hizo parte del evento promocional y atendió a pocos medios de comunicación.

En una entrevista concedida a la agencia EFE reveló que le gustaría hacer una película en Colombia. “Mira que son años haciendo películas y series, y no sé por qué nunca he acabado trabajando en una película íntegra aquí, pero me encantaría, se hacen grandes proyectos”, comenzó diciendo.

Mario Casas también pasó por México en medio de la campaña publicitaria para la marca de ropa - crédito @mario_houses/Instagram

Además se refirió a la experiencia agradable de viajar con sus hermanos, entre ellos, el también actor Óscar. “Es un lujo, viajamos toda la familia junta. Es una maravilla compartir cualquier paso de esta profesión con tu familia, es increíble. La verdad, es que no nos aburrimos nada, cuando tenemos las entrevistas nos lo pasamos muy bien, disfrutamos mucho, al final es compartir tiempo juntos”, agregó.

El cumplimiento de los compromisos comerciales no fue lo único destacado en su visita a la capital del país; también lo fue la compañía de la que gozó en parte del tiempo. Después de visitar la tienda de ropa, se fue de rumba por la noche en el mismo sector. A su encuentro llegó Laura Tobón, actual presentadora de La voz kids.

Mario Casas y su hermano estuvieron de rumba en Bogotá con Laura Tobón - crédito @larevistavea/Instagram

En videos se les vio hablando, tomando y hasta posando juntos para algunas fotos. Los comentarios no faltaron en las redes sociales, por lo que algunas seguidoras expresaron querer ser ella en ese momento. “La que puede, puede”, “Dichosa ella”, “El verdadero quién pudiera”, “Qué envidia”, “Ehh qué envidia, ome”, “Qué afortunada, los amo”, “Bendecida y afortunada”, fueron algunas de las reacciones.

¿Quién es Mario Casas?

Mario Casas, nacido el 12 de junio de 1986 en La Coruña, Galicia, es uno de los actores más reconocidos y versátiles del cine y la televisión españoles. Su carrera inició en la pequeña pantalla con papeles en series conocidas como Los hombres de Paco y El barco, que lo catapultaron a la fama nacional. Sin embargo, fue su transición al cine la que consolidó su estatus como un actor de gran talento y carisma.

Desde su debut en el cine, Casas ha demostrado una notable habilidad para abordar una amplia gama de géneros, desde comedias románticas hasta intensos dramas. Entre sus películas más destacadas se encuentran Tres metros sobre el cielo y su secuela Tengo ganas de ti, ambas dirigidas por Fernando González Molina, que rápidamente se convirtieron en fenómenos de taquilla en España y fueron clave para consolidar su imagen de ídolo juvenil.

Su versatilidad como actor se ha visto reflejada en la elección de roles que desafían el tipo de personajes por el que inicialmente fue conocido. En películas como El bar, dirigida por Álex de la Iglesia, y Contratiempo, de Oriol Paulo, Casas ha demostrado capacidad para adentrarse en personajes más complejos y en tramas de suspenso y acción, recibiendo el reconocimiento de la crítica por su evolución y profundidad interpretativa.

EL protagonista de '3 Metros sobre el cielo' hizo parte de una campaña publicitaria en Bogotá - crédito @larevistavea/Instagram

Además del éxito en el cine, Mario Casas ha seguido participando en proyectos televisivos significativos. Uno de los más recientes, El inocente, una serie de Netflix basada en la novela de Harlan Coben, ha sido especialmente bien recibida por el público y la crítica, destacando su actuación.

A lo largo de su carrera, Casas ha recibido varios premios y nominaciones, que no solo reconocen su popularidad sino también su compromiso y dedicación al oficio de actor. Su camino profesional evidencia una constante búsqueda de crecimiento y desafío, características que lo han convertido en una figura prominente y respetada dentro de la industria del entretenimiento en España.

Mario Casas continúa expandiendo su horizonte actoral con nuevos proyectos que prometen seguir demostrando su versatilidad y talento en la actuación, consolidando aún más su lugar en el cine y la televisión españoles y atrayendo a una audiencia internacional.