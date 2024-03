Marcela Reyes se refirió a la relación de Nataly Umaña y Miguel Melfi : “Estoy impactada”

La DJ opinó sobre la presunta relación de Nataly Umaña y Miguel Melfi -crédito prensa del Canal RCN - @marcelareyes/Instagram

En el torbellino digital que rodea a La casa de los famosos Colombia, las especulaciones sobre la relación entre Nataly Umaña y Miguel Melfi han captado la atención del público. Dentro de este contexto, la DJ y creadora de contenido Marcela Reyes compartió sus reflexiones acerca del amorío de los participantes.

Te puede interesar: Padres de Miguel Melfi criticaron a Nataly Umaña: “La señora se le metió en su cama”

La paisa con experiencia previa en realities como Survivor, la isla de los famosos, señaló la complejidad de los vínculos que surgen en estos entornos, destacando la importancia de cuidar y respetar las relaciones basadas en el amor y la felicidad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La DJ mostró su sorpresa ante la actitud de la actriz colombiana dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito @marcelareyes/Instagram

“Es imposible entrar a redes sociales y no ver todo lo que está sucediendo con esta niña Nataly Umaña. Yo quiero leer ustedes qué piensan, yo estoy impactada, como que no sé ni qué pensar, porque tampoco sabemos cómo era su relación, qué problemas venían teniendo. Es que no sabemos, nadie sabe la gotera dentro de casa”, expresó Reyes, enfatizando la imposibilidad de juzgar sin conocer todos los detalles.

Te puede interesar: Nataly Umaña habló de su relación con Miguel Melfi en ‘La casa de los famosos’: “Mi esposo también merece ser feliz”

A pesar de su cautela, la empresaria criticó algunas declaraciones de Umaña por carecer de coherencia, lo cual ha alimentado aún más el debate en el ámbito digital.

La empresaria paisa indicó que las declaraciones de Nataly Umaña sobre su esposo Alejandro Estrada no concuerdan con sus acciones - crédito @marcelareyes/Instagram

“Ella ha dicho en unos videos que me aparecen en todo lado que su marido era el mejor del mundo ¿Qué te pasa? Si hombres buenos ya son muy pocos, y mujeres buenas también. Ahora me queda también claro por qué siempre los hombres son los que tienen mala fama, pero también hay unas mujeres terriblitas, eso me tiene súper impactada”, mencionó, reflejando una visión crítica sobre la apreciación y el valor de las parejas en la sociedad actual.

Te puede interesar: Nataly Umaña confesó no sentir “paz” por el escándalo de su relación con Miguel Melfi: “Lo asumo”

Marcela Reyes se dirigió a sus seguidores a través de historias de Instagram, buscando generar una reflexión colectiva sobre el asunto, sin inclinarse directamente hacia un lado. La artista compartió abiertamente su sorpresa y confusión ante la situación, admitiendo su incapacidad para hacer sufrir a otra persona en el contexto de las relaciones amorosas. “Yo jamás he tenido esa tenacidad o esa... valentía de hacer sufrir a otra persona”, reveló.

La DJ colombiana habló de la supuesta relación entre Miguel Melfi y Nataly Umaña - crédito @marcelareyes/Instagram

El análisis de la paisa aborda también la contradicción aparente entre los actos de Umaña y sus declaraciones sobre su esposo, destacando la complejidad de las emociones humanas y la dificultad de mantener relaciones estables y saludables. En este sentido, la DJ enfatizó en la importancia de valorar a las parejas.

“Ahí es donde yo digo que este mundo está al revés, porque muchas mujeres quisieran tener a un hombre como este chico Alejandro. Como dijo su exesposa o esposa, yo no sé qué es, que era el nombre perfecto, y hay mujeres que tienen esos hombres y no los valoran o viceversa (...) mejor dicho, este mundo está jodido. Por eso, si ustedes en casa tienen amor, respeto, felicidad, obvio... nada más perfecto, pero cuidemos, valoremos y respetemos”, expresó la empresaria.

La creadora de contenido expresó que las hombres y mujeres buenos son escaso en la actualidad - crédito @marcelareyes/Instagram

Marcela Reyes expresó que ella no cree que las acciones de los participantes sea libreteada, debido a que en su experiencia en Survivor, la isla de los famosos no fue así: “Yo estuve en un reality y cero libreteado de hecho teníamos mucha hambre y muchas personas de las que estábamos ahí propusimos que si nos daban algo de comer formábamos polémica, pero nunca dejaron dejaron que eso pasara (...) si ustedes me preguntan pienso que no es libreteado, pienso que fluyó”.

La DJ colombiana se sintió identificada con la situación pública que está viviendo Alejandro Estrada por un hecho de infidelidad en el 2019 que involucró a su expareja el también DJ ‘Exotic’ y su mejor amiga de ese momento: “Créanme que yo entiendo a Alejandro más que nadie, yo sé lo que es una humillación nacional. Eso es muy berraco, pero nada dura para siempre, a veces Diosito le está quitando a uno y uno es ahí aferrado, puede que la esté pasando mal y me imagino que les han entrando seguidores, fama y contratos, pero no, eso no compensa el dolor que uno siente en ese momento, o sea, es algo demasiado fuerte, Dios y el tiempo le va a curar eso, le van a traer mejores cosas y mejores bendiciones”.