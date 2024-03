Gustavo Petro anunció que convocará su propia ‘marcha popular por la paz’: “Le mostrará al pueblo la necesidad de la movilización para lograr el cambio en Colombia”

Desde Nariño, el presidente Gustavo Petro convocó una marcha por la paz - crédito Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, hizo un llamado para la organización de una marcha por la paz en el suroccidente del país, específicamente iniciando en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

Durante un encuentro denominado Territorios de Reforma Agraria en San Pablo, Nariño, el mandatario resaltó la importancia de demostrar “la contundencia y la fuerza del pueblo colombiano”, iniciando “con los vientos del sur”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“No, señores, aquí me eligieron para hacer el cambio”, enfatizó Petro, reiterando que su elección representó un mandato popular para instaurar un cambio real en la nación. A través de su discurso, el presidente buscó inspirar un movimiento que pueda hacer sus reformas “irreversibles” e instó a la población a no permitir más engaños. “Al pueblo se le respeta, no se le engaña más”.

“Los voy a invitar, ahora que se pusieron de moda las marchas, a una marcha por algo importante: la paz de Colombia, la paz de la región. Todos sabemos lo que está pasando en el territorio”, señaló el primer mandatario.

A través de X el presidente Petro mostró la importancia que para él tiene la "marcha por la paz" - crédito @petrogustavo/X

El llamado a la marcha por la paz no solo se limita a la manifestación pública, sino que también invita a la organización de comités y coordinadoras populares en cada municipio. Petro visualiza esto como una oportunidad para unir a diversas organizaciones comunitarias, campesinas, magisteriales, sindicales, juveniles, y femeninas, promoviendo su participación activa en la transformación del país.

“Y comienza en Nariño y en el Cauca y en el Valle del Cauca la gran marcha por la paz del suroccidente colombiano, en donde espero que cada organización existente, llámese comunal, llámese campesina, llámese magisterial, sindical, juvenil, femenina, etcétera, organice en cada municipio los comités, las coordinadoras populares, diversas, para organizar no solo la movilización, sino para organizar el poder popular”, anunció delineando un plan de acción que espera sea replicado en todo el territorio nacional.

El presidente Petro trazó la ruta por la cuál, según él, pasará la marcha - crédito Presidencia de la República

El presidente explicó que este movimiento popular no busca intimidar, sino demostrar que mediante la unidad y esfuerzo conjunto pueden alcanzarse metas significativas para el bienestar de todos los colombianos. En su visión, alcanzar una convivencia pacífica con la naturaleza y asegurar una educación accesible para todos son objetivos fundamentales en este proceso de cambio. La esperanza de Petro es que este llamado se convierta en el inicio de una serie de transformaciones que abarquen desde la reforma agraria hasta la implementación de políticas que garanticen derechos básicos y una paz duradera para Colombia.

Este llamado a la marcha por la paz no es solo un acto simbólico, sino un paso estratégico hacia la consolidación del poder popular y la implementación de reformas significativas en el país. En un contexto de desafíos socioeconómicos y conflictos, la iniciativa del presidente Gustavo Petro busca movilizar a la población en favor de cambios profundos y duraderos que beneficien a todas las capas de la sociedad colombiana.

Usuarios en redes sociales mostraron apoyo al presidente durante su visita a Nariño - crédito @MinAgricultura/X

Además de su discurso, como es habitual en el presidente, usó su cuenta de X para expresar la importancia de la manifestación. “La gran marcha popular del suroccidente de Colombia por la paz le mostrará a todo el pueblo de Colombia la necesidad de la unidad y la movilización para lograr el cambio de Colombia. Democracia y paz en movimiento”, aseguró el jefe de Estado.

Lo anterior agarrando como sustento el trino publicado por la usuaria @IvonneMilenaGo en donde decía: “Vean ustedes, vean señores, cómo aman a Petro, en San Pablo, Nariño... Ven, ven por qué la rabia de la derecha. Un recibimiento lleno de amor. Que ardan de rabia”.

Por ahora no se conocen más detalles sobre la convocatoria a marchar por la paz. No se sabe cuándo se llevará a cabo y si contará con la presencia del mandatario.