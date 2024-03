Daniel Briceño denunciará penalmente a Gustavo Bolívar por llamarlo “basura de ser humano”

Daniel Briceño anunció que denunciará penalmente al director del DNP, Gustavo Bolívar - crédito Infobae

En las últimas horas, los colombianos han sido testigos de uno de los agarrones más fuertes entre dos integrantes del Gobierno —el nuevo director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, y el concejal de Bogotá Daniel Briceño—, todo por una cotización para la compra de seis vehículos híbridos que publicó la entidad en la plataforma Secop II.

Usando las redes sociales, se han hecho varios comentarios subidos de tono, de una parte y de otra, pero, sobre el mediodía del viernes 8 de marzo el concejal anunció que denunciará a Gustavo Bolívar ante la Procuraduría General de la Nación por violencia contra servidor, luego de que el funcionario del Gobierno lo llamara “basura de ser humano” por revelar la compra hecha.

En una carta enviada a la procuradora Margarita Cabello Blanco, Daniel Briceño anexó varios de los mensajes que el excandidato a la Alcaldía de Bogotá le hizo y dejó ver su molestia en el caso. A su vez, en el escrito solicitó que se investigue si existe alguna falta de disciplina por parte del funcionario.

También citó algunos de los artículos de la Constitución Política como el 38, 39, 62, los cuales se refieren a los deberes de los servidores en el país, las prohibiciones de los mismos y las faltas como amenazas o agresiones, las cuales están “legalmente constituidas en el ejercicio o con relación a las funciones”.

Daniel Briceño interpuso una queja disciplinar contra Gustavo Bolívar ante la Procuraduría - crédito redes sociales

Por lo anterior, solicitó que la Procuraduría General de la Nación investigue en el menor tiempo posible algunos asuntos, tales como:

Establecer la existencia de una agresión verbal por parte del director del Departamento Administrativo de Prosperidad Social.

Investigar al director del Departamento Administrativo de Prosperidad Social por agresión verbal contra servidor público.

Se sancione al director del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, con la suspensión para el ejercicio de su cargo, por los términos desobligantes e irrespetuosos que utilizo en contra del concejal.

Daniel Briceño interpuso una queja disciplinaria contra Gustavo Bolívar ante la Procuraduría. Página II - crédito redes sociales

Abrebocas de la denuncia que generó la pelea

En la tarde del jueves 7 de marzo, el concejal Daniel Briceño compartió un documento del DPS en el que se puede apreciar que busca adquirir un total de siete vehículos.

El concejal dio a conocer la cotización de vehículos híbridos que quiere comprar el DPS - crédito @Danielbricen / X

El concejal Briceño agregó que la solicitud de los vehículos se publicó tiempo después de la posesión de Gustavo Bolívar. “La cotización fue publicada unas horas después de la posesión de Gustavo Bolívar y hoy sufrió una modificación”, referente a los vehículos que solicitó comprar.

Son en total seis vehículos híbridos y una camioneta tipo pick up - crédito @Danielbricen/X

Luego de estos mensajes, Gustavo Bolívar no se quedó callado, respondió a la denuncia del concejal Briceño, al que se refirió como una “basura de ser humano”.

Gustavo Bolívar aseguró que las imágenes que compartió Daniel Briceño hacen parte de una cotización vieja que, en medio del empalme para recibir el cargo, desautorizó: “No se cansa de mentir esta basura de ser humano. Lo que muestra aquí es una cotización vieja que ayer mismo en el empalme, delante de 30 funcionarios del nivel directivo, desautoricé y eché para atrás”.

El director de la entidad aseguró que “mientras haya hambre en Colombia, esos lujos se acaban”.

El director del Departamento de Prosperidad Social aseguró que desautorizó la cotización para la adquisición de nuevos vehículos - crédito @GustavoBolivar/X

Luego, el concejal Briceño le pidió a Bolívar no creer “que todos los colombianos somos pendejos”, dado que la cotización aún sigue activa en la plataforma Secop II: “No mienta usted Gustavo Bolívar, no crea que todos los colombianos somos pendejos. La cotización se publicó el 5 de marzo a las 5:34 PM y hoy a las 2:59 PM se amplió el plazo. La cotización sigue vigente. No sea sinvergüenza y mentiroso”.

El concejal aseguró que la cotización aun está en Secop II - crédito @Danielbricen/X

Bolívar volvió a responder y aseguró que salió del Palacio de Nariño sobre las 8:00 p. m. luego de su primer día como director, y que la primera orden que dio fue reversar la compra de los vehículos: “Don mentiroso. El 5 de marzo salí de palacio a las 8 de la noche. Están los registros. Mi primer día de trabajo fue el 6. Y mi primer orden fue echar para atrás toda cotización y toda compra. No he firmado un solo contrato ni lo firmaré hasta que mi equipo esté posesionado”.

El director del DPS aseguró que su primer orden fue reversar la cotización de los vehículos - crédito @GustavoBolivar/X

Briceño recordó otro ataque del que fue víctima del director cuando era senador de la República y se refirió a él como “HP mentiroso”: “Ahora como director de Prosperidad Social me señala como ‘basura de ser humano’ Yo no le tengo miedo a Bolívar ni a su Primera Línea de delincuentes. Lo seguiré desenmascarando”.

Daniel Briceño recordó otro insulto de Gustavo Bolívar cuando era senador - crédito @Danielbricen/X

Finalmente, Briceño le recordó a Bolívar que como director de la entidad él debe responder por lo que sucede en el Departamento de Prosperidad Social, pues no le hicieron caso de reversar la cotización, incluso, se ofreció para darle clases sobre Secop II: “Usted responde por el DPS desde el momento de la posesión. Si usted dio la orden de echarlo para atrás no le hicieron caso, pues hoy ampliaron el plazo para cotizar. El que miente es usted, la orden de cotizar 6 nuevos carros sigue vigente. Aprenda Secop, si quiere le enseño”.