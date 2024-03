Corte Constitucional falló contra Westcol por comentarios homofóbicos

Westcol pidió perdón por Instagram: "la cagué reduro". / Imagen @westcol

Desde 2023 el streamer antioqueño Westcol viene lidiando con una tutela elevada a la Corte Constitucional, luego de que se le acusara de promover discursos de odio contra la comunidad LGBTIQ+ en varias de sus transmisiones. Una en particular, en mayo de ese año, generó indignación en redes sociales.

En su cuenta de Twitch, el influenciador y actual pareja de Aida Victoria Merlano afirmó: “Eso si no papi, pueden decirme lo que quiera bro, pero eso si no va conmigo, Westcol es un homofóbico, cero perro, o sea, que hagan sus mierdas y que el man sea cacorro, pero que no me traiga otro man ni por el putas pues, enciendo a esa gonorrea a balín”.

Por esto, la Corte Constitucional ordenó al paisa realizar una publicación en redes sociales, con la que informe a sus seguidores acerca de los impactos negativos que pueden tener los discursos de odio contra la población LGBTIQ+. Además, se le ordenó participar en una jornada de capacitación y formación en derechos de las personas de dicha comunidad, realizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Además, tendrá que publicar y difundir la sentencia en sus redes sociales.

Por último, la Corte previno a Google LLC, en su condición de dueña de la plataforma YouTube, que ejecute “un trámite oportuno para las denuncias sobre discursos de odio”.

En desarrollo