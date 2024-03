Teófilo Gutiérrez desató la locura en Cartagena: le compusieron canción

Teófilo Gutiérrez llegó como una verdadera estrella a Real Cartagena - crédito Real Cartagena

Sin duda alguna, la llegada de Teófilo Gutiérrez a Real Cartagena ha sido uno de los movimientos más importantes de la segunda división del fútbol colombiano en la presente temporada. El ídolo barranquillero fichó por el cuadro bolivarense con el único objetivo de lograr el ascenso con su nuevo equipo, que lleva más de 11 años en el Torneo BetPlay.

Y es que la ilusión de los cartageneros es grande, teniendo en cuenta que además de la llegada del exfutbolista de la selección Colombia, que supo vestir las camisetas del Junior, Deportivo Cali, River Plate, entre otros, los bolivarenses anunciaron el fichaje de futbolistas como Christian Marrugo y Luis Sandoval, reconocidos futbolistas que han sabido brillar en otros equipos del rentado nacional.

Ante la expectativa que han generado tales anuncios, un artista oriundo de la capital bolivarense decidió crear una canción que espera se convierta en un himno en caso de que el cuadro “heroico” logre el ascenso a la primera división del fútbol colombiano.

Se trata de José Quessep, reconocido personaje en Cartagena, que decidió lanzar el éxito “Real, vamos a la A”. La canción fue estrenada el pasado domingo en medio del duelo entre el equipo de la capital de Bolívar y Boca Juniors de Cali, en el que Teófilo Gutiérrez hizo su debut oficial.

Según publicó el mismo artista a través de sus redes sociales, la canción nombra a los tres hombres que llegaron a Real Cartagena a comienzos del presente año para contribuir en el objetivo de ascender a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano.

De hecho, en una de las estrofas, Quessep narra una jugada en la que participan Christian Marrugo, Luis Sandoval y que finaliza con una anotación de Teófilo Gutiérrez.

Según explicó el artista a El Universal, “Real, vamos para la A” es “una canción hecha con mucho amor para este equipo auriverde que queremos ver en la A. Hoy se vive un ambiente muy bonito y había que acompañar este momento con una canción acorde a la buena vibra que hay con el Real Cartagena en toda la ciudad”.

Canción del Real Cartagena - crédito josequessepoficial/ Instagram

Teófilo Gutiérrez dio una asistencia en su debut con Real Cartagena

Cabe resaltar que en el duelo frente al conjunto vallecaucano, en el que hubo masiva presencia de hinchas del Real Cartagena, los locales se impusieron 2-0 con goles de Miguel Ángel Murillo y Ariel Bonifacio Roa Benítez. Para la segunda anotación, Teófilo Gutiérrez, que fue inicialista en los bolivarenses, puso una magnífica asistencia, deslumbrando a los presentes en el estadio Jaime Morón.

Una vez finalizado el partido, el ídolo barranquillero brindó unas palabras que generaron polémica. Esto, teniendo en cuenta que Gutiérrez lanzó críticas contra los equipos que disputan la primera división del fútbol profesional colombiano, así como elogió el campeonato que disputará de ahora en adelante.

Teófilo Gutiérrez en su debut en Real Cartagena - crédito teogutierrez_/ Instagram

“Es un momento lindo para mi carrera, el profe me lo dijo cuando llegué, me lo hizo sentir feliz. Viendo partidos de anoche, me sentía raro, porque ahorita mismo, hay equipos que no juegan a nada en la A. Creo que la B se ha vuelto muy importante, por cómo se están armando los equipos, por la calidad de entrenadores que hay, nosotros tenemos uno de ellos, muy capaz.”

Es válido añadir que el equipo cartagenero actualmente se ubica tercero en la tabla de posiciones del Torneo BetPlay con 11 unidades en seis partidos disputados. Además, se encuentra a cuatro puntos del líder Atlético Huila y a dos del Cúcuta Deportivo. En caso de ganar un partido que tiene pendiente, los bolivarenses podrían colocarse segundo en el campeonato.