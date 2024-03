Sara Uribe no se guardó insultos contra John Poulos tras confesar el feminicidio de Valentina Trespalacios

La presentadora arremetió en sus redes sociales contra el confeso asesino de Valentina Trespalacios - crédito @xue_photos/Instagram y Migración Panamá

El caso de feminicidio de Valentina Trespalacios, ocurrido el 22 de enero de 2023, conmocionó a todo el país por las circunstancias en las que se encontró su cuerpo, abandonado en un contenedor de basuras en el barrio Los Cámbulos de la localidad de Fontibón, en Bogotá.

La captura y procesamiento de John Poulos, principal sospechoso, estuvo envuelta en controversia, ante su intento de fuga inicial y luego su negativa a aceptar los cargos por feminicidio agravado y alteración o destrucción de material probatorio. A un año del crimen, el norteamericano finalmente confesó el crimen y ahora afronta una pena superior de hasta 50 años de prisión.

En sus redes sociales, y sumándose al rechazo generalizado de la sociedad frente al crimen, la presentadora y modelo Sara Uribe repudió el asesinato de Trespalacios, tras conocerse la confesión de Poulos durante la audiencia de este miércoles.

En sus historias de Instagram, la antioqueña tomó un fragmento de la declaración del confeso asesino en la que mencionaba su arrepentimiento por lo sucedido. “Imagínense matar a alguien a quien uno ama. Es una sensación horrible. Quedé destruido, yo a ella la amaba. Lamento la decisión de meterla en la maleta y tratar de escapar”, expresó Poulos ante el juez del caso.

Ante estas declaraciones, la respuesta de Uribe fue de rabia absoluta, que no dudó en dejar reflejada en sus palabras. “Ahhhh, yo a ella la amaba. Y la casqué. Y le mentí. Y le fuí infiel. Y la dejé sola. Y la hice sentir insegura. Y no le hablaba. Y no la valoraba. Y la maté porque yo la amaba. Malparidos indolentes. Locos de mierda”, escribió la antioqueña.

Sara Uribe se pronunció con dureza tras la confesión de John Poulos - crédito @sara_uribe/Instagram

Cabe señalar que semanas atrás Uribe ya se había pronunciado ante las preocupantes cifras de feminicidios en Colombia –y en particular por el feminicidio de Laura Lopera en Medellín el 10 de febrero, que tuvo características similares al de Trespalacios–.

“Me tienen el corazón achicopalado, apachurrado, hasta se me salen las lágrimas porque usted abre las redes sociales y no ve sino noticias de feminicidios”, empezó diciendo la presentadora paisa. “Nos están matando y nos estamos quedando calladas, no estamos haciendo nada al respecto” señaló en ese entonces.

Sobre el caso de Laura Lopera, Uribe cuestionó que “Nos meten en una maleta, nos golpean, nos ultrajan y nos matan los niños. Juep****, ¿qué está pasando?”.

Miguel Ángel del Río se despachó contra John Poulos

Durante la audiencia, en la que Poulos confesó ser el asesino de Trespalacios, señaló que los hechos tuvieron lugar mientras practicaban sexo por asfixia, asegurando que era algo recurrente en ellos.

“Nosotros practicábamos el sexo de asfixia, así fue cuando nos encontramos en Cancún, luego en septiembre y en enero (...) Este amarre o cable, es muy similar al que teníamos. Hay unas ranuras y hay un lado que está liso, que se mueve libremente. Ella también lo usaba en mí”, relató. A su vez, atribuyó la muerte al exceso de drogas y alcohol esa noche, al manifestar que no recordaba si ella misma se puso el amarre en el cuello o fue él.

Sobre ese último punto del relato de Poulos se manifestó Miguel Ángel del Río: el abogado encargado de la defensa de la familia de Valentina Trespalacios. A través de su cuenta de X, el letrado se refirió a las declaraciones del norteamericano y aseguró que Poulos ahorcó a la joven, la metió en una maleta para posteriormente tirarla en un basurero. Por tales motivos, el jurista calificó al norteamericano de “asesino” y “cobarde”.