Petro desató polémica al hablar de su continuidad presidencial: “En el 2026 tenemos que volver a ganar”

Gustavo Petro genera polémica en evento en San Pablo, Nariño, sobre su continuidad presidencial - crédito @infopresidencia/X

En un evento dentro del programa de territorios de reforma agraria en San Pablo (Nariño), el presidente de la República, Gustavo Petro, provocó una intensa polémica al referirse a la posibilidad de seguir en el poder para el próximo periodo presidencial. Sus declaraciones, cargadas de determinación y visión política, generaron una ola de reacciones encontradas en todo el país.

Durante su discurso en el evento, Petro enfatizó la importancia de continuar con el proyecto que lidera y de mantenerse en la presidencia más allá del actual mandato. “El próximo Gobierno, porque en el 2026 tenemos que volver a ganar”, afirmó el mandatario. Estas palabras resonaron con fuerza entre sus seguidores, pero también desataron críticas y debates entre aquellos que cuestionan su gestión.

“¿Fuera Petro?”, expresó el presidente con firmeza, refiriéndose a los opositores de su Gobierno, que salieron a marchar el seis de marzo en contra de las reformas y escándalos políticos, y reclamaban por su salida del poder. “Pues claro, ¿qué voy a salir del Palacio de Nariño? Si no me gusta ni cinco, ni más faltaba que me vaya de ahí”, continuó, desafiante.

Sin embargo, más allá de la controversia suscitada por su deseo de continuar en la presidencia, Petro destacó la importancia de la fuerza progresista para profundizar la democratización de Colombia y la posibilidad de la paz en el país. “Ahí llega la fuerza progresista para profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz. Ahí no podemos retroceder ni un paso”, señaló el mandatario.

Noticia en desarrollo...