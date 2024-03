Nataly Umaña confesó no sentir “paz” por el escándalo de su relación con Miguel Melfi: “Lo asumo”

Nataly Umaña aseguró que, hasta el momento, no había tenido una "lucha mental" por lo sucedido con Miguel Melfi - crédito cortesía Canal RCN y Talento nacional

Todo un escándalo se generó entre los televidentes de La casa de los famosos Colombia de RCN por la relación entre Nataly Umaña y Miguel Melfi, a pesar de que la actriz y modelo está casada con el actor Alejandro Estrada. Las críticas en contra de los participantes del reality show no se han hecho esperar y, ahora, parece que puede haber culpas o arrepentimientos.

Te puede interesar: Nataly Umaña habló de su relación con Miguel Melfi en ‘La casa de los famosos’: “Mi esposo también merece ser feliz”

Las cámaras del programa lograron captar una conversación entre los famosos, en la que Umaña se muestra conflictuada por la situación y Melfi aborda el tema, en aras de expresar lo que siente por ella, pero poniendo sobre la mesa las repercusiones que pueden tener sus actos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Miguel Melfi vuelve y juega al rompecorazones en ‘La casa de los famosos’, estrategia que usó en otro reality

“Créeme que lo que yo menos quiero es que te sientas mal o que quedes mal (sic). Ya estamos a este nivel, y también es raro porque, obviamente, a los dos nos gusta lo que está pasando, incluso siento que hoy estamos hasta más pegados de nunca, y se siente bien, yo me lo disfruto al 100%, pero, ¿a qué costo?”, expresó el modelo panameño.

Aseguró que sí quiere tener algo con la actriz, pero que sabe que eso puede significar para ella una “lucha mental”. Nataly Umaña confirmó que eso es lo que siente, pero que, hasta cierto punto, lo que estaban experimentando no significó para ella un conflicto.

Te puede interesar: Lo que pensaba Nataly Umaña de la infidelidad antes de entrar en ‘La casa de los famosos’: “No es negociable”

“Es que sí, exacto. Hasta el momento no había sido ni siquiera una lucha, porque , simplemente, he fluido con lo que he sentido, con lo que creo (sic). Entonces tengo que ser real conmigo. Y esto es una locura porque yo creo que no lo entienden”, dijo la modelo, mientras se cubría parte del rostro con una mano.

Luego, afirmó que lo sucedido entre ambos fue una especie de “empujón” que dio, para que “afuera” se tomaran decisiones. Se refirió entonces a su matrimonio con Alejandro Estrada, asegurando que, como ya había mencionado en otro momento, merece ser feliz, y que la relación entre ellos había perdurado porque no había pasado “nada extremo”.

Los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ Nataly Umaña y Miguel Melfi están envueltos en un escándalo por el beso que se dieron y la atracción que sienten entre ellos - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

“Sé que esto se tenía que parar en algún momento y creo que no fue la mejor manera, ni más inteligente”, añadió. Además, dijo que ella ha resultado perjudicada, por múltiples críticas que ha recibido y que, igualmente, expuso a su esposo al escrutinio público en medio del escándalo.

A pesar del conflicto que ha generado el tema en ella, recrudecido por los comentarios de los espectadores del programa, los participantes, la familia y el círculo más cercano, aseguró que asumirá las consecuencias.

“Fue la decisión que tomé, lo asumo y lo afronto afuera. Fue real. O sea, definitivamente esto sé que afuera… ¿Ya me entiendes? Si esto fue el empujoncito que yo necesitaba, que necesitábamos, ok hasta ahí, hasta ahí se asume. Simplemente, tengo que ser real con lo que siento, siempre te dije que mi prioridad quiero ser yo”, explicó Nataly Umaña a Melfi.

Miguel Melfi aseguró que es importante para él el bienestar de Nataly Umaña, debido a los conflictos que está enfrentando por haberle sido infiel a su esposo Alejandro Estrada - crédito RCN y redes sociales

Y, aunque desea ponerse como prioridad y ser fiel a sus sentimientos y gustos, se preguntó: “¿Hasta qué punto?”. Pues, manifestó no sentir paz en este momento debido a su comportamiento, lo que resulta conflictivo teniendo en cuenta que el “medidor” de su vida es ese: aquello que le genere paz, lo hace, y aquello que no, lo aleja.

Melfi entendió las preocupaciones de la actriz y aseguró que, de hecho, ya había notado que algo no estaba en orden. Sin embargo, no se atrevió a preguntar. Incluso, advirtió que para él es más importante el bienestar de Umaña, antes que continuar juntos y dejar fluir las cosas, a pesar de que ha estado disfrutando de su compañía.