Mujeres se agarraron del pelo en bus de TransMilenio y causaron risas e indignación: “¡No me pegue!”

Otro caso de intolerancia se registró en Bogotá y se tomó las redes sociales. En esta ocasión, dos mujeres protagonizaron una violenta pelea en un bus de TransMilenio. Al parecer, la discusión empezó porque una de ellas casi no deja subir a la otra ciudadana al vehículo.

En el video que circula por redes sociales se ve a ambas mujeres agarrando con fuerza el cabello de la otra, mientras discuten a los gritos: “Suélteme”, dijo una de ellas. Mientras tanto, la segunda involucrada aseguró que fue su contrincante la que inició el conflicto.

“¡De malas. Yo no empecé, usted no me quería dejar subir al TransMilenio. ¡Usted no me quería dejar subir, estúpida!. Yo tengo que ir a trabajar también”, señaló la mujer, en respuesta.

Entonces, cuando se soltaron, la señora lanzó una cacheta a la mujer y, nuevamente, empezaron a forcejear. “¡No me pegue! ¡¿No entiende que no me pegue?!”, gritó, mientras agarró con fuerza el cabello de la señora e intentó llevarla hasta el suelo del bus.

En cierto momento, una de las mujeres involucradas lanzó una cachetada a la otra ciudadana y se recrudeció la pelea entre ellas - crédito TransMilenio y captura de pantalla @Pelicolombianas/X

En vista de la agresividad de la pelea, las demás personas que iban en el vehículo de transporte público pidieron que se detuvieran: “¡Ya no más, párenla!”. Mientras tanto, otros pasajeros solo grabaron lo ocurrido y se rieron por la falta de tolerancia de las viajeras.

En la grabación también se ve a otra mujer que, con gesto de angustia, observa la situación y trata, en repetidas ocasiones, de alejarse de la violenta escena, pues estaba justo en medio de las mujeres que protagonizaron la riña. La ciudadana solo pudo inclinarse hacia atrás y proteger sus pertenencias y, cuando se detuvo un poco la discusión, únicamente pudo decir: “Dios mío, ¿qué es esto?”.

En redes sociales, los usuarios reaccionaron cuestionando las acciones de las ciudadanas: “Falta de respeto, cultura, valores, educación, decencia, dignidad, decoro, moderación, cordura, empatía, tolerancia....y espacio....’un par de muelas picadas’”, expresó un internauta en X (antes Twitter).

Por su parte, otros criticaron la inacción de los pasajeros, que no intervinieron para detener el conflicto entre las usuarias. “Nadie es capaz de siquiera insinuarles que no peleen, la indiferencia o el miedo de la gente es impresionante”, indicó otro internauta.

La señora que quedó en medio de la riña tampoco se salvó de los comentarios en las redes: “Yo en medio de una pelea en la que no tengo nada que ver”, escribió una usuaria de X, compartiendo una captura de pantalla de la mujer, en la que se le ve asustada ya tratando de escapar del violento episodio.

Señora que quedó en medio de la pelea entre mujeres en TransMilenio intentó alejarse, pero no pudo debido a lo lleno que estaba el bus - crédito @lili_7108/X

Esta no es la primera vez que en alguno de los buses del transporte público de Bogotá se presentan altercados con golpes y jalonazos de cabello. En enero de 2023, otras dos usuarias fueron grabadas sosteniendo una fuerte pelea, luego de que una de ellas se percatara de que la otra no había pagado el pasaje.

Mientras las ciudadanas discutían, los demás pasajeros gritaban y exigían que la joven, que no había pagado por el acceso al servicio, se bajara del bus. “Bájenla, bájenla. Eso es. Que respete. Ella todos los días se cuela. Bajen a esa grosera. Para abajo, señora”, fueron algunos de los reclamos del los pasajeros.

Sin embargo, la mujer hizo caso omiso a los gritos de los viajeros, sacó su celular y se entretuvo en una llamada. Además, tampoco se bajó del bus, como exigieron. Cabe resaltar que ningún ciudadano intervino en la riña, con el fin de detener las agresiones, sino que, más bien, señalaron a la mujer de haber “robado”. Mientras tanto, otros simplemente decidieron grabar lo que sucedía, para luego compartirlo en redes sociales.