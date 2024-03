María Fernanda Cabal le contesta a Sofía Petro por decir que la gente que salió a marchar “volvió a casa sin lesiones”

La senadora del Centro Democrático le respondió a la hija del presidente por las manifestaciones de la oposición del 6 de marzo - crédito Colprensa - Camila Díaz

Luego de las manifestaciones del 6 de marzo, convocadas por la oposición del Gobierno y que fueron masivas en diferentes ciudades de Colombia, Sofía Petro, hija del presidente de la República, publicó en sus redes que “en las marchas no hubo gente herida”.

A esa afirmación, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático y una de las citantes a las marchas, le respondió.

Y es que, en la publicación de Sofía Petro, ella destacó sobre el desarrollo de las marchas de la oposición que todos los participantes pudieron regresar a sus hogares sin haber sufrido lesiones. Subrayó que el acto de manifestarse es un derecho que debe ejercerse sin que los ciudadanos enfrenten daños. Y agregó que: “Porque la libertad de expresión es un derecho. Ojalá hubiese sido así siempre. Un cambio fundamental, una garantía de democracia”.

Sin embargo, así como ese comentario ha generado debate entre otras figuras políticas, en el caso de la hija del presidente no fue la excepción, pues a las palabras antes citadas la senadora María Fernanda Cabal le salió a responder argumentando que desde esa orilla política no recibieron dinero de criminales y recordó la Vaki que hizo en su momento, Gustavo Bolívar y que le generó múltiples críticas y dijo que en esas manifestaciones no dañaron establecimientos comerciales.

“La diferencia está en que No recibimos plata de Uriel (ELN), ni de Mayimbu (Farc), ni de la Vaki de Gustavo Bolívar, ni de bancos rusos. Tampoco quemamos policías vivos ni rompemos establecimientos a los comerciantes. Es civilización vs barbarie con disfraz de protesta”, dijo la legisladora perteneciente a la Comisión Primera de Senado en su cuenta de X.

En cuanto a la senadora, ella había publicado en su cuenta de X antes de que comenzaran las jornadas de marchas, una interrogante para sus seguidores preguntando en qué ciudad creían que ella estaría presente para acompañar las manifestaciones, finalmente terminó respondiendo que estuvo presente en la ciudad de Medellín.

“Ya estamos en Medellín para decirle a Gustavo Petro y sus amigos depredadores, que no vamos a entregar nuestra patria. ¡Ya nos vemos!”, compartió la legisladora en su cuenta de X.

Por otro lado, acerca de las palabras de la hija del presidente, Gustavo Bolívar también habló acerca de las marchas esgrimiendo un argumento similar, hizo una comparación sobre los resultados de las manifestaciones actuales frente a aquellos periodos en los que Iván Duque era presidente y Claudia López la alcaldesa de Bogotá, enfatizando en el respeto hacia los derechos de protesta como pilar democrático.

A través de preguntas retóricas, Bolívar señaló la ausencia de víctimas, ya sea por pérdida de visión, heridas o muertes, en las 20 marchas organizadas por sectores uribistas, contrastando con los hechos ocurridos en convocatorias anteriores y resaltando así la importancia de garantizar la seguridad y el libre ejercicio de la protesta en cualquier contexto político.

“Haga el paralelo entre los ojos y las vidas perdidas entre las marchas de hoy y las del tiempo en que Duque, ud y Claudia gobernaban. No hay democracia si la protesta es criminalizada. ¿Cuántos ojos han perdido los uribistas en sus 20 marchas? ¿Cuantos muertos o heridos?: Cero”, dijo el director del DPS por medio de su cuenta de X.

Estas palabras del nuevo director del DPS, se dieron en respuesta a una publicación de Luis Ernesto Gómez quien fue parte de la administración de Claudia López al frente de la ciudad de Bogotá quien fue secretario de gobierno y jefe de gabinete en esa Alcaldía. Gómez de igual manera habló sobre las manifestaciones comentando que en Colombia había una “democracia sana”. “Hace 3 años marchaban quienes hoy gobiernan. Hoy marchan contra ellos. Colombia es una democracia sana”, dijo el exfuncionario.