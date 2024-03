“La estrellada” de Daniel Quintero, hay nuevas acusaciones en su contra

El exalcalde de Medellín afirmó que los señalamientos de Gutiérrez son un "show mediático" - crédito Colprensa

Luego de que el cuatro de marzo, el alcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez, reveló que había encontrado 501 hallazgos irregulares, como resultado de la auditoría forense que ordenó sobre la administración de Daniel Quintero en la capital de Antioquia, los ojos de la opinión pública están sobre el exalcalde que afirmó, meses atrás, que buscará ser presidente de Colombia en 2026.

Dentro de los puntos destacados por Gutiérrez están algunos procesos que afirmó ya han sido tomados por la Fiscalía General de la Nación, además de sobrecostos e irregularidades en varias adjudicaciones.

Más de 9 procesos en contra de exalcalde de Medellín Daniel Quintero que fueron revelados por el alcalde Fico Gutiérrez - crédito @FicoGutiérrez/X

“En la mayoría, nos constituimos como víctimas desde la alcaldía, lo que nos permitirá asistir a las audiencias, ser notificados de todas las actuaciones y eventualmente ser indemnizados por perjuicios. Agradezco públicamente a las diferentes veedurías ciudadanas que denunciaron presuntos hechos de corrupción, a los medios de comunicación que investigaron y sigan investigando”, declaró el alcalde Gutiérrez.

Mientras que Quintero ha afirmado que los señalamientos del alcalde de Medellín hacen parte de un “show mediático” con el que busca que no sea candidato presidencial, una concejal de la capital antioqueña afirmó que Gutiérrez se quedó corto, ya que ella cuenta con más acusaciones en contra del exalcalde.

La concejal Carrasquilla (Centro Democrático) ventiló nuevas pruebas sobre hechos de corrupción durante la alcaldía de Daniel Quintero - crédito @claudiacarrasq/X

Se trata de la concejal Claudia Carrasquilla (Centro Democrático), que, en X, afirmó que Daniel Quintero no está preparado para “la estrellada que se va a meter”, puesto que en un video de menos de dos minutos, ella le recordaría los procesos que no fueron señalados por Fico Gutiérrez que hacen parte de irregularidades durante su alcaldía.

En primer lugar, Carrasquilla recordó que Daniel Quintero afirmó que el Hospital General de Medellín no requería ningún tipo de administración, lo que desencadenó en una crisis que aún se mantiene en este centro médico.

“Te quiero decir que yo tengo otros más. Del hospital general dijiste que se manejaba solo en un concejo de gobierno y lo dejaste quebrado”.

Utilizando una canción de vallenato que habla de mentiras, la concejal afirmó otros escándalos que protagonizo Quintero durante el tiempo que fue alcalde y reveló que hay uno de ellos por el que entablará una denuncia contra él, pero no expuso más detalles al respecto.

“Emvarias (Empresas Varias de Medellín Grupo EPM), querías forzar la declaración con Themac y no pudiste porque te tuviste que ir; Empresas Públicas, de un tema que nunca se ha hablado, pero tenemos una información muy importante que nos va a permitir presentar una denuncia de toda la corrupción que se manejó en Empresas Públicas”.

La concejal afirmó que hay escándalos de Daniel Quintero que aún no se han revelado - crédito @claudiacarrasq/X

Carrasquilla siguió enumerando los problemas de la alcaldía de Quintero, como que los mismos residentes de las comunas 3 y 5 han sido quienes han expuesto el manejo erróneo del presupuesto participativo: “Qué tristeza, comuna 3 y comuna 5 denunciando el mal manejo que se hizo con el presupuesto participativo, y a vos también te cae”.

Por último, la concejal afirmó que el exalcalde la bloqueó en redes sociales, pero aseguró que esto no hará que ella desista en seguir buscando que Quintero termine siendo juzgado por las autoridades por las labores incumplidas como alcalde de Medellín.

“¡Ve! Danielito y qué te chocó, que me bloqueaste como me bloqueó Hurtado, el que gobernó en cuerpo ajeno, mientras vos andabas por ahí haciendo vueltecitas. No creás que bloqueándome, me voy a quedar callada. Voy a seguir insistiendo hasta que la Fiscalía te haga una imputación o te ordene una captura, como la que merecés, pidiéndosela al juez de la República”, puntualizó la concejal Claudia Carrasquilla al respecto.

Hasta el momento, Daniel Quintero no se ha pronunciado sobre las afirmaciones de Carrasquilla; sin embargo, en X, fijó una publicación en la que asegura que desde la alcaldía de Medellín buscan ensuciar su imagen.