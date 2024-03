Juliana Velásquez confesó cuál es el beso más incómodo que le ha tocado dar en una producción: “Una experiencia dura”

Juliana Velásquez contó la historia detrás de su beso más incómodo - crédito Instagram Juliana Velásquez

Juliana Velásquez estuvo invitada al programa Impresentables, de Los 40 Colombia, llamado y como a todas las celebridades que se presentan en el lugar tuvo que pasar por la tradicional sección de preguntas incómodas hechas por Valentina Taguado.

La actriz se desenvolvió con naturalidad y reveló varios detalles de diferentes momentos de su vida profesional y personal, pero hubo una respuesta que llamó la atención tanto de la mesa dentro de la cabina como del público por la particular historia que había detrás de todo.

Taguado quiso saber cuál ha sido el beso más difícil que le ha tocado dar en medio de grabaciones en una producción a Juliana y ella no dudó en contestar que se trata de una lista larga, asegurando que habrían sido muchos los momentos incómodos que tuvo que pasar en esas escenas.

Juliana Velásquez desde los seis años ha estado frente a las cámaras en televisión nacional - crédio crédito @julianavelasquezoficial/IG

Sin embargo, Velásquez contó una historia inédita que para ella ocupa el primer lugar en ese escalafón por lo molesto que fue y la pena que recuerda que pasó su compañero de grabación.

A pesar de que no reveló los nombres del actor ni de la producción, de acuerdo con las declaraciones de Juliana, los nervios del personaje con el que tenía que hacer una escena de cama le jugaron en contra y pasó uno de los momentos más bochornosos entre los dos.

“Gran historia que no he contado nunca, pero no voy a decir nombres. A mí me toco hacer una producción donde mi personaje se ponía traviesa buscando llamar la atención de sus papás, por lo que se acostaba con cuatro chicos. [...] Me tocó hacer las cuatro escenas en un solo día, entonces era yo ahí grabando mi personaje de manera bastante pícara, era una revolcada, y dándome besos con los actores”, empezó contando la actriz en medio de risas.

Asimismo, aclaró que los actores no disfrutan por lo general de esas cosas porque son bastante incómodas, pero no fue la cantidad de besos con diferentes personas, y que le tocó dar un mismo día, lo más pesado de la historia que ella recuerda perfectamente.

“Me tocó con un actor que nunca había hecho una escena así, por lo que previo le dije: ‘Tranquilo que nos íbamos a relajar’, y en mitad del beso yo siento que este muchacho izó bandera [tuvo una erección], cosa que fue incómoda y, además, faltaba como minuto y medio de escena”, confesó la actriz mientras los presentadores se mostraban sorprendidos.

Juliana aprovechó para enfatizar en que siempre le ha tocado trabajar con personas profesionales y que nunca se han sobrepasado con ella, a pesar del lamentable hecho que tuvo que vivir junto al actor recién desempacado.

Juliana Velásquez reveló cuál fue el beso más incómodo que tuvo que dar en una producción - crédito Instagram @julianavelasquezoficial

Finalmente, Velásquez contó que no fue algo planeado y que el joven se disculpó con ella de inmediato.

“Yo vi que él empezó a temblar de los nervios, le temblaba la boca, de la vergüenza que sentía conmigo y pues yo estaba un poco incómoda. Cuando dicen corte este pobre muchacho casi que con los ojos aguados me decía: ‘Discúlpame, de verdad, qué pena, qué falta de todo’, y yo: ‘No tranquilo, o sea, es la primera escena [de este tipo] que habías hecho en tu vida’, pero sí, yo fui a grabar mi escena y me toco una experiencia dura”.

Quién es Juliana Velásquez

La actriz, cantante, compositora y presentadora colombiana comenzó su carrera artística luego de ganar el reality ‘Angelitos’ en 2004, cuando tenía seis años. Después de eso las puertas del mundo del entretenimiento se le abrieron y empezó a trabajar en el programa infantil Club 10 de Caracol Televisión desde 2005.

A partir de ese momento se le ha visto en diferentes producciones y escenarios a nivel nacional e internacional, pues ha actuado en numerosas telenovelas y series incluyendo ‘La Pola’, ‘Pa’ quererte’, ‘Niñas Mal’, ‘Noobes’, ‘La Tía Ceci’, ‘Te la dedico’, entre otras.

En la última temporada se ha dedicado a su faceta, que ha considerado como una exploración en una de sus mayores pasiones, la música, con la cual ganó un Latin Grammy como mejor nuevo artista en 2021.