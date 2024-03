El cambio extremo de Érika Zapata: se sometió a un nuevo procedimiento estético

Erika Zapata se ha realizado varios retoques estéticos - crédito @erika_zava / vía Instagram

La corresponsal en Medellín de Noticias Caracol Érika Zapata se ha ganado el corazón de los televidentes gracias a sus informes especiales, a los que le agrega ocurrencias y dichos propios de la región antioqueña.

Gracias al reconocimiento que ha adquirido, sus fanáticos en redes sociales se incrementaron, contando con 202.000 seguidores en Instagram. El peso de la fama la ha llevado a ser objeto de críticas por su aspecto físico, llevándola que se realice varios retoques que han armonizado su rostro.

Sin embargo, Érika no ha tenido la necesidad aun de pasar por un quirófano y sus retoques han sido con el odontólogo, dermatóloga y hasta tips sencillos de belleza:

“Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro […]. Yo no les juzgo nada”, indicó, en X, en mayo de 2023, e incluso agregó que los comentarios la han llegado a hacer “sentir mal”.

Recientemente, Zapata ingresó nuevamente a los consultorios estéticos a realizarse un procedimiento que redujera las líneas de expresión. Se inyectó tóxina botulínica.

“Mi cambio poco a poco, gracias doctora Claudia Cadavid”, dijo la periodista de 27 años.

Zapata agregó que este cambio ha impactado significativamente su aspecto físico y ha elevado su autoestima: “Realmente esto me ha cambiado la vida y la autoestima”.

Érika Zapata ha tenido un cambio drástico sin entrar al quirófano - crédito Erika Zapata / Instagram

En mayo de 2023, la corresponsal de Noticias Caracol en Medellín aseguró que también consultó con una dermatóloga para eliminar unas manchas pronunciadas que le salieron repentinamente:

“No me he hecho ningún retoque estético. Debí ir donde una muy buena dermatóloga a que me ayudara a eliminar unas manchas que me salieron en el rostro de un momento a otro”, y agregó: “Ya no las tengo. Seguiré siendo la misma persona de siempre, con mucho amor propio”.

Por su parte, la especialista al que Zapata siempre ha consultado, la doctora Claudia Cadavid, explicó en qué consistió el procedimiento al que se sometió, en ese momento: “El tratamiento que estamos haciendo es una sueroterapia con una sustancia especial que sirve para diferentes condiciones y una de ellas es la piel, en este caso, el tema del melasma y nos va a proporcionar excelentes antioxidantes para la piel”.

En octubre de 2020, Érika Zapata también se cambió su sonrisa radicalmente con un diseño que mejoró su dentadura: “Inicia este cambio maravilloso con mi amigo”, expresó en su momento la reportera paisa.

Los comentarios no se hicieron esperar, aplaudiendo los retoques de la periodista y elogiando su belleza natural:

“Ella es muy linda ,veo caracol por su autenticidad, si es linda así ,que tal con otros retoques ,le ganaría a todas ,bella Erica (sic)”; “A mí siempre me ha parecido bonita. Nunca le noté nada raro. Me divierte mucho escucharla, es una paisita muy auténtica”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

El nuevo emprendimiento de Érika Zapata

Lejos de las cámaras de Noticias Caracol, los reporteros paisas Érika Zapata y Sebastián Palacio explicaron de qué se trata su nuevo emprendimiento, con el que buscan ayudar a los nuevos periodistas y apasionados que deseen comenzar en el mundo de los medios de comunicación.

El taller se realizará bajo la dirección de Escuela de Comunicaciones IME que tiene su sede principal en Medellín y tendrá un costo de 180.000. Los días en los que se realizará el taller es el 3 y 4 de abril de 2024.

