Greeicy Rendón reveló su “secreto” para no enfermarse: nació por las dificultades que pasó en su infancia

La cantante reveló una peculiar anécdota de su niñez - crédito @juanpisgonzalez/Instagram

Greeicy Rendón inició 2024 con bastante actividad. La vallecaucana se ha mantenido ocupada como una de los tres jurados de La Voz Kids en la actual temporada, junto con Aleks Syntek y Andrés Cepeda, llevándose los elogios de los televidentes gracias a su sentido del humor, su carisma y la capacidad para conectar con los pequeños participantes a lo largo del concurso.

Adicionalmente, está preparando todo para su concierto en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 15 de marzo, en el que interpretará en escena a su alter ego Yeliana. Naturalmente su relación con Mike Bahía también toma su tiempo, así como la crianza de su hijo Kai.

Todas estas situaciones son tema recurrente cuando brinda entrevistas, así como sus orígenes humildes, de los que nunca ha renegado. De hecho, es frecuente que revise esos momentos con admiración hacia sus padres, y hasta con cierta picardía. Esto quedó nuevamente en evidencia durante la reciente entrevista que le brindó a Juanpis González –alter ego del comediante Alejandro Riaño– en su programa Juanpis Live Show.

Allí, Greeicy revivió varios momentos de su infancia, y en un momento de la charla hizo referencia a lo que denominó como su “secreto” para no enfermarse. “Tu mamá nos dijo que te enfermas muy poco porque comiste cucarachas de chiquita”, dijo inicialmente Juanpis. En ese momento las cámaras se centraron en la cantante, que se limitó a mover su cabeza en claro gesto de complicidad para confirmarlo.

Greeicy Rendón relató dos experiencias de su niñez en las que comió cucaracha y, posiblemente, sancocho de paloma - crédito @greeicy/Instagram y Freepik

Eso dio pie para que el humorista rematara diciendo que “Esos son niveles, o hay mucha pobreza y dicen: ‘Eso es chicharrón’”. Esto provocó las risas de Greeicy, que explicó a qué se refería su mamá con esa singular experiencia.

“Yo realmente vengo de una familia muy unida, pero que viene de muchas necesidades, de parte de mi papá eran 13 o 14 hermanos, en medio de mucha necesidad”, explicó la intérprete de Amantes, Más fuerte en un principio. “Entonces imagínate lo que era alimentar esa familia tan grande”, comentó.

Sobre la cuestión de la cucaracha, Greeicy manifestó que el recuerdo lo tenía más presente su hermana mayor, que se encargaba de cuidarla cuando era apenas una bebé. Según explicó, la versión que le cuenta su hermana es que mientras la pequeña Greeicy gateaba hacia el baño por un pasillo largo, de un momento a otro vio volando una cucaracha que cayó al suelo y no podía retomar su vuelo, convirtiéndose en presa de la curiosidad de la bebé.

“Entonces mi hermana vio que yo la maté y me la comí y mi hermana dijo: ‘¡No!’, salió corriendo y no, yo ya estaba masticando. Mi madre dice que gracias a todo eso agarré defensas y por eso no me enfermo tanto”, concluyó la artista en medio de las risas.

Pero Greeicy dejó ver que ese gustó por lo exótico no se limitaba a ella, y recordó una anécdota que le contó su abuela en la que alguna vez en un bus, por accidente, golpeó una paloma que cayó cerca de ella. La situación de precariedad era tan grande entre los Rendón que, según contó en la entrevista, tomó una decisión radical.

“Imagínense las necesidades, que ella dijo: ‘Uy, sancocho de paloma’”, agregó. Si bien, la cantante dijo no tener muy claro si su abuela preparó el sancocho o solo fue una idea casual, eso no impidió que Juanpis hiciera uno de sus clásicos apuntes. “Ustedes hubieran llegado a la plaza de Bolívar. ¡Perro, hay comida gratis!”, expresó el comediante ante las risas de la entrevistada.