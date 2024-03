Con cuánta plata llegan a fin de mes los trabajadores colombianos: tiktoker responde con encuesta en su trabajo

La mayoría de sus compañeros llegaron a fin de mes con menos de 50 mil pesos en la cuenta - crédito iStock

En nueva dinámica, compartida a través de sus redes sociales, el creador de contenido bogotano Iván Preciado, conocido como ‘el Preci’, realizó un sondeo de oficina para esclarecer con cuánta plata en la cuenta llegan a fin de mes sus compañeros de trabajo.

“Vamos a ver cuánta plata tiene la gente del trabajo en la cuenta, siendo hoy 29 de febrero, para saber si les alcanza para ir almorzar, porque qué mes tan largo”, explicó en un video que ya supera las 130 mil reproducciones.

De las 17 personas a las cuales preguntó, siete tenían menos de cincuenta mil pesos, tres tenían entre cincuenta y doscientos mil, tres tenían más de un millón de pesos y otras tres no tenían nada.

La mayoría no superaba la barrera de los 50 mil - crédito @soypreci / TikTok

La persona que más tenía en su cuenta de nómina había logrado ahorrar cerca de cuatro millones y solo una única persona tenía un saldo negativo de -37 euros, que al cambio de marzo del 2024 representan una deuda de 158.692 pesos colombianos.

Su conclusión fue que muchos de sus compañeros de trabajo se verían obligados o a no almorzar el último día del mes o almorzar endeudándose con la tarjeta de crédito. Una realidad que, según se aprecia en los comentarios, sería común entre los oficinistas que compran por fuera sus alimentos:

“Aquí es donde se ve perfectamente que hay mucha gente a la que le encanta aparentar”, “El video estaba largo, pero me lo vi todo para saber cuánto le quedaba a cada uno. El chisme es cosa brava”, “Que los que tienen algo nos den sus tips de ahorro”, “Yo soy como el que tenía unas monedas”, “Yo por eso prefiero no trabajar. Ando igual de pelada, pero no cumplo horarios”, “Pregunta ¿el segundo día del mes cuánto les queda después de pagar todo?”, “Y yo pensando que era el único sin plata en la cuenta”.

En diciembre, El Preci estuvo a punto de ser víctima de una nueva modalidad de robo en páginas web:

A pocos días de su cumpleaños, en plena temporada de navidad, El Preci logró evitar ser víctima de hurto, mientas realizaba algunas compras de último momento por Internet: “Me metía a Facebook y me salió una publicidad” que ofertaba: “Cua cua cua 40% de descuento y hasta más en toda la juguetería. Diciembre se acerca y nosotros los sabemos, no te quedes sin los regalos de tus niños”.

Al dar clic sobre la publicidad, fue remitido a una supuesta página de la juguetería Pepe Ganga que, a simple vista, parecía oficial. Sin embargo, hace mucho entendió que “uno tiene que fijarse en todo. De verdad, uno tiene que ser desconfiado con todo. El banner de la página está super pixelado, nada (ni letras ni imágenes) está claro”.

Delincuentes han logrado replicar, casi a la perfección su sitios en la web - crédito @soypreci

El logo, mascota y tipografía de la marca fueron utilizados por los delincuentes para cocinar su estafa, pero, en los detalles, El Preci encontró señales de advertencia, como la calidad de las imágenes. “Otra cosa es que aquí dice: estamos rematando mercancía para diciembre - envío gratis. Ninguna marca grande dice que está rematando mercancía, no es el tono de comunicación de la marca”.

Los descuentos, además, parecían muy buenos para ser verdad, pero, este es un detalle que, con la emoción, muchos compradores podrían pasar por alto:

“Claramente, si uno empieza a ver, encuentra muy buenos descuentos: una olla arrocera en 109.000 pesos, un Play Station 5 edición estándar en 1′700.000, una cafetera increíble en 1′099.000. Saben, lo que pasa es que hay descuentos que, en medio de todo, sí son creíbles, que uno puede pensar que (los productos) sí tienen ese descuento”.

De ahí que su advertencia sea para aquellas personas que no suele utilizar canales de compra digitales; pese a que, “en general si usted ve la landing page, que es donde usted llaga al dar clic en el enlace anclado a la publicidad, básicamente, no es una página bien terminada. Solo se ven un montón de productos en descuento y un banner que se robaron de la página”,