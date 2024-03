Petro hizo un fuerte llamado a sus funcionarios tras escándalo de carrotanques: “No se gobierna con corrupción”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exhorta a funcionarios estatales a combatir la corrupción de manera incisiva - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió un mensaje claro y decidido a los funcionarios encargados de entidades estatales, exhortándolos a abordar sin titubeos el problema de la corrupción en todas las esferas gubernamentales, especialmente en medio del reciente escándalo relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Te puede interesar: Day Vásquez alertó sobre anomalías en la Ungrd antes del escándalo: “Suelta la bomba”

A través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), el mandatario expresó de manera firme y directa que todos aquellos encargados de dirigir entidades del Gobierno están bajo la estricta orden de investigar exhaustivamente cualquier indicio de corrupción que se presente dentro de sus respectivas entidades, denunciarlo sin demora y proceder a la destitución de los responsables.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Gustavo Petro confirmó que Carlos Carrillo será el nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgo, tras la salida de Olmedo López

“Todas las personas que hoy dirigen entidades del gobierno tienen la orden de escudriñar todos los hechos de corrupción al interior de sus entidades, denunciarlos y sacar a sus actores. No se gobierna con corrupción”, publicó Petro.

El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a los funcionarios - crédito @petrogustavo/X

Este llamado del jefe de Estado se produce luego de un escándalo que salpicó a la Ungrd, entidad gubernamental en la que se habría suscitado un presunto caso de corrupción relacionado con la firma de un contrato por un monto que asciende a más de 46.000 millones de pesos.

Te puede interesar: Carlos Carrillo confirmó “purga” en la Ungrd luego de grave escándalo de carrotanques en La Guajira

Según reportes, dicho contrato estaba destinado a la adquisición de carrotanques o camiones para el transporte de líquidos, específicamente para abordar la crisis de sequía y escasez de agua que afecta a la región de La Guajira y sus alrededores.

Se destalló que, además de los 40 vehículos comprados en La Guajira que ya estaban bajo la lupa, se había ordenado la adquisición de otros 20 vehículos con el mismo contratista inicial, implicado en presuntos sobrecostos.

De acuerdo con las denuncias, a finales de enero de 2024 se había conocido la orden de compra de estos 20 carrotanques adicionales a la empresa Improamericana Roger SASM, la misma compañía con la que se había firmado el contrato inicial para los primeros 40 vehículos.

El segundo acuerdo ascendía a un valor de 27.600 millones de pesos, lo que implicaba un gasto aún mayor por cada vehículo, en comparación con el contrato inicial. Esto suscitó críticas y sospechas sobre posibles prácticas irregulares dentro de la Ungrd.

La revelación de estas presuntas irregularidades llevó a la renuncia del funcionario Olmedo López, que ocupaba el cargo directivo en la entidad y decidió apartarse de su posición tras la divulgación del escándalo. En su remplazo, el presidente Petro designó a Carlos Carrillo que, al abandonar las instalaciones de la Casa de Nariño, se comprometió públicamente a llevar a cabo una exhaustiva revisión y depuración de la institución, al asegurar que “sin duda alguna hay que hacer una depuración. Yo no soy un juez, yo no seré quien establezca las responsabilidades penales, pero aquí están pasando cosas que se ven muy mal y este Gobierno no tendrá ninguna tolerancia con este tipo de actos”.

El nombramiento de Carrillo se conoció luego de la salida del recién ratificado Olmedo López - crédito @CarlosCarrilloA/X

Ante la gravedad de la situación, el secretario de Transparencia de la Presidencia de Colombia, Andrés Idárraga, no tardó en tomar medidas, al presentar una denuncia formal ante la Fiscalía para que se iniciara una investigación en contra de Olmedo López y otros altos directivos de la Ungrd.

Además, tanto la Contraloría como la Procuraduría anunciaron su intervención en el caso, con el fin de esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes en caso de confirmarse las irregularidades.

Por eso, el mensaje del presidente Petro no solo constituye en una llamada a la acción para erradicar la corrupción en el ámbito gubernamental, sino que también envía una señal de compromiso por parte del Gobierno colombiano en su lucha contra este fenómeno que socavó la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.