Lo que pensaba Nataly Umaña de la infidelidad antes de entrar en ‘La casa de los famosos’: “No es negociable”

Nataly Umaña se incumplió y rompió promesa sobre infidelidad en La casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN y Talento nacional

En video quedó registrado lo que opinaba Nataly Umaña sobre los temas pasionales y la infidelidad en La casa de los famosos Colombia, días antes de entrar a la competencia.

Te puede interesar: Miguel Melfi vuelve y juega al rompecorazones en ‘La casa de los famosos’, estrategia que usó en otro reality

Para la actriz ibaguereña sus doce años de relación con Alejandro Estrada no eran negociables. “No dejaré que nadie me dañe la cabeza, es algo que no me voy a permitir”. Sin embargo, en cuanto a conoció a Miguel Melfi dentro del reality, su pensamiento cambió.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Esposo de Nataly Umaña se cansó de Miguel Melfi: “Me ha mortificado verlo tan maniflojo”

Fue en medio de la entrevista que le realizó el Canal RCN en la que presentó su casa, donde la actriz Nataly Umaña se refirió a la infidelidad y las relaciones sentimentales dentro del reality. “Dentro de mis no negociables… situaciones pasionales, no de los otros, mío. No me lo voy a permitir, no es negociable la infidelidad”, afirmó sobre las cosas que no iba a tolerar en la convivencia.

Nataly Umaña incumplió con Miguel Melfi promesa que se hizo con respecto a su relación con Alejandro Estrada en La casa de los famosos - crédito @acasadelosfamososcolombia1/Instagram

Muy emotiva, feliz y enamorada lució la actriz durante el tour por su casa, que compartió con los espectadores. Nataly aprovechó las cámaras para dejar claro lo que no iba a permitir de sus compañeros cuando empezara la competencia. “Voy entrenada físicamente y fortalecida mentalmente para no dejar que nadie me dañe la cabeza en cuanto a temas pasionales”, comentó mientras se ejercitaba en su gimnasio.

Te puede interesar: Alejandro Estrada afirmó que perdonaría a Nataly Umaña tras la polémica con Melfi en ‘La casa de los famosos’, pero “con algunas condiciones”

“Deja mucho que pensar, Alejo se ve caballero, mientras que ella de dama poco”, “3 doritos después....”, puso un pie en La casa de los famosos y se le olvidó el mundo”, “a veces es mejor no hablar de más”, “perdió la memoria muy rápido”, “menos mal no era negociable”, “está haciendo todo lo contrario”, “cambió su matrimonio por un plato de lentejas”, se puede leer entre las opiniones de los seguidores del formato.

Lo que inició como un juego entre Nataly Umaña y el panameño Miguel Melfi a quien la actriz le lleva 12 años de edad, pasó a ser una de las amistades más cuestionadas de la televisión colombiana, puesto su relación ya tomó otro rumbo y esto los puso en el escarnio público dentro y fuera de la competencia, Puesto que la ibaguereña se encuentra casada con el también actor Alejandro Estrada con el que empezó a salir en 2012.

Al parecer el supuesto romance entre Nataly Umaña Y Miguel Melfi ocasionó que Alejandro Estrada borrara las fotos con ella en sus redes sociales - crédito lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Alejandro Estrada entraría a La casa de los famosos

Ante la polémica desatada sobre el presunto romance entre su esposa y el músico panameño de 26 años, la producción le dio al actor cucuteño la oportunidad de entrar al juego para conversar con Nataly Umaña sobre su comportamiento con Miguel Melfi, no obstante, Alejandro Estrada pidió tiempo para pensarlo.

Alejandro Estrada dejó a la audiencia de La casa de los famosos Colombia con la expectativa de saber si entrará o no al reality para encontrarse con su esposa Nataly Umaña y su pretendiente Miguel Melfi - crédito @vix/Instagram

Pese a que el reality confrontó al esposo de la actriz ibaguereña cuando lo invitó al set del programa mostrándole imágenes de ella junto a su joven pretendiente, Estrada prefirió guardar prudencia e incluso habló de la posibilidad del perdón.

“Quiero esperar y hablar con ella cuando salga, me gustaría entender qué está pasando. El amor todo lo cambia, son muchos años de relación en los que ella lo ha sido todo para mí. Pero lo que sí voy a hacer es seguirla tratando con un respeto increíble porque durante todo esto tiempo no ha tenido una tacha”, dijo Alejandro.

El público aplaudió la postura y reacción del empresario y esposo de Nataly que hasta el momento no ha juzgado el comportamiento de la actriz, inclusive se adelantó y habló de perdón.

Alejandro Estrada se refirió al aparente romance de Nataly Umaña y Miguel Melfi en La casa de los famosos Colombia - crédito @vix/Instagram

“Perdonar es de valientes. Lo primero es dialogar y poner las cartas sobre la mesa, con condiciones y las cosas claras sí la perdonaría”, aseguró.

Por otra parte, Alejandro Estrada sí tomó una decisión previa. Borró de su cuenta oficial de Instagram todo su contenido con Nataly Umaña, ya que según declaró no se quiere torturar revisando comentarios ni trayendo a su mente recuerdos.