Gustavo Petro posesionó a tres nuevos funcionarios y envió fuerte advertencia: “Es mejor que el Gobierno fluya”

En la tarde del martes cinco de marzo de 2024, el presidente Gustavo Petro posesionó a tres nuevos funcionarios de su Gobierno: Luz Cristina López Trejo, ministra de Deporte; Paula Robledo Silva, directora general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social.

En el evento, al que asistieron senadores, ministros y familiares de los recién posesionados, el presidente Petro aprovechó para explicar las razones por las que se han realizado cambios en los funcionarios de su gobierno.

“El Gobierno es como un fluido, no todo se adapta, no todo funciona bien y a veces hay como una especia de rocas que caen, que detienen el fluido, que es el poder mismo, el poder tiene la virtud, o más bien la contravirtud, de hacerle daño al ser humano, en la historia ha sido así, con ese poder se pueden hacer transformaciones, revoluciones, pero él también puede hacer mucho daño”.

Por lo tanto, el presidente aseguró que es mejor que el Gobierno fluya, pues fue lo que el pueblo pidió cuando lo eligió como primer mandatario y “que no se detenga ante ese tipo de rocas y pueda ser un gobierno transformador, que es por lo cual estamos aquí, es el mandato de la gente que ha votado, se ha expresado y lo que quiere es un cambio en Colombia. Ustedes tienen, desde funciones diferentes, la responsabilidad de generarlo, si no es así, como dice el juramento, el pueblo lo demandará, por eso ese juramento dice lo que dice”.

Acto seguido, el presidente aseguró que desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se deben revisar las leyes que existen en el país y que están consignadas en la Constitución, puesto que el desconocimiento de este tipo de normas puede afectar los decretos que se expidan desde el Gobierno nacional.

“La Secretaría Jurídica del Estado es el primer aviso, la primera alerta que siempre se tiene cuando de normas se trata, tiene que oscultar el pasado de esas normas, su correspondencia con la Constitución y con las leyes vigentes y lograr que no se falle, que no haya equivocación al máximo posible porque varios decretos del Gobierno se han caído, no necesariamente porque fuesen inconstitucionales”.

Para argumentar su punto, el presidente se refirió al decreto 0929 de 2023 con el que se regulaban las tarifas de energía, y aunque aseguró que no se trató de un error en las normas que rigen el país, lo tumbaron para favorecer el interés particular de las empresas generadoras de energía.

“La fórmula está mal elaborada, pero no por equivocación, sino porque se construyó así para que se produjera ese tipo de hechos y un magistrado lo tumbó, en mi opinión, favoreciendo el interés particular, no el interés general, que es lo que dice la Constitución ordena para cada funcionario”.

Por lo tanto, el presidente invitó a la nueva directora general, Paula Robledo Silva, a que revise las normas y evite el que el Estado se equivoque a la hora de expedir decretos.

“Allí no hubo equivocación, allí hubo la presencia del poder, pero en general, la Secretaría Jurídica debe lograr que no nos equivoquemos, entonces ahí hay todo un trabajo jurídico de abogados y abogadas que trate de oscultar las normas. He ahí el trabajo que necesita la Secretaría Jurídica de la Presidencia y Paula Robledo que asume este encargo”.

Gustavo Petro junto a la ministra de Educación y a la directora general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - crédito Presidencia de la República

En cuanto a Gustavo Bolívar, el presidente Gustavo Petro aseguró que llega a dirigir un departamento que pensó en acabar cuando asumió como primer mandatario.

“La posesión de mi tocayo, que es un periplo político después de serlo artístico, y está en un departamento que yo he venido evaluando un poco, al principio de mi gobierno me parecía que había que terminarlo porque es la expresión del neoliberalismo”.

Petro agregó que el Departamento de Prosperidad Social (DPS) está basado en el pensamiento de que la culpa de ser pobre es de los pobres, por lo que no ven las causas de fondo que generan pobreza, por lo que creen que se puede superar con “limosnas” que reciben el nombre de subsidios.

“El DPS no puede ser el promotor de la pereza, como diría Uribe, hay cierta pereza porque se acostumbra la persona a recibir y entonces no actúa en función de superar la pobreza ella misma y nosotros tenemos que tener una sociedad del trabajo muy productivo y centrado en el conocimiento, no en lo muscular”.

Gustavo Bolívar fue posesionado como director del Departamento de Prosperidad Nacional - crédito Presidencia de la República

Por lo tanto, el presidente Gustavo Petro le pidió a Gustavo Bolívar que modifique los subsidios para que sean entregados a la niñez, a través de las madres cabeza de hogar y a los ancianos y no a personas que pueden trabajar.

“Me parece que tenemos que centrar el subsidio en donde la gente más lo necesita, no dárselo a gente que pueda trabajar, a la cual hay que estimular hacia el trabajo y ayudar al trabajo, es en los sectores que no se le pide el trabajo o ya no pueden trabajar, la niñez y el otro grupo poblacional son los viejos”.