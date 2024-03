Germán Vargas Lleras reveló que tendrá que someterse a una operación: “Me va a tocar volver a bajar al infierno”

Germán Vargas Lleras adelantó que la operación está programada para abril de 2024 - crédito @German_Vargas/X

El exvicepresidente y líder del Partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, confirmó que tendrá que volver al quirófano en 2024 por un accidente que sufrió en 2022 y que le dejó el fémur de una de sus piernas quebrado en cinco pedazos.

Así lo dio a conocer en un encuentro con adultos mayores que hace parte de su serie de YouTube Conversemos con Vargas Lleras y en el que confesó que había quedado mal operado en Colombia luego del accidente.

El exvicepresidente comenzó por explicar que su accidente se registró mientras montaba bicicleta y se dirigía hacia Duitama, Boyacá, pero terminó con el fémur, la rodilla y la cadera afecta.

“Hablando de salud, hace dos años me pegué un totazo en una bicicleta, iba para Sogamoso y a la altura de Duitama me quebré el fémur en cinco pedazos y me afecté la rodilla y la cadera”.

Vargas Lleras aseguró que ha pasado por más de 800 terapias, pero todavía no ha visto una mejoría del 100% en su salud, por lo que decidió hacerse revisar por médicos de Estados Unidos, quienes le confirmaron que había quedado mal operado.

“He hecho no menos de 800 terapias para fortalecer los músculos, para reentrenar la marcha, y ya completando dos años me hice revisar en los Estados Unidos porque seguía cojo, ¿qué me diagnosticaron?, que había quedado mal operado”.

Médicos de Estados Unidos le confirmaron que quedó mal operado luego del accidente - crédito germanvargaslleras/Instagram

Por lo tanto, adelantó que en abril de 2024 volverá a “bajar al infierno” en un quirófano en Colombia, con el fin de que le retiren todos los elementos que le pusieron en la primera operación.

“En el mes de abril me voy a tener que someter, nuevamente, a una cirugía en donde me van a tener que extraer todos los fierros, la ferretería que tengo incorporada y volver a arrancar, o sea, me va a tocar volver a bajar al infierno”.

Vargas Lleras aseguró que, a pesar de todos los accidentes, el atentado que le afectó varias de sus extremidades, entre otros, el dolor que ha sentido por culpa de la afectación de su pierna ha sido lo más duro que ha tenido que enfrentar.

“Yo he pasado por todos los umbrales del dolor en mi vida, cuando lo de la cabeza, cuando las bombas, cuando todo. Nunca había sufrido tanto como los dolores y las limitaciones que me impuso este accidente”.

Lo más frustrante para Vargas Lleras, según explicó, es el hecho de que le confirmaran que luego de todo su proceso de recuperación quedó mal operado.

“Para después de dos años que me digan que había quedado mal operado y volver a empezar y con los riesgos que eso implica porque yo he chupado demasiada anestesia en mi vida”.

A pesar del atentado en su contra y los accidentes, el exvicepresidente aseguró que no quiere dejar Colombia - crédito @German_Vargas/X

A pesar de todo no se va de Colombia

En medio de la dinámica con las personas de tercera edad, le preguntaron a Vargas Lleras si no ha pensado en irse del país con todas las cosas que le han pasado, a lo que contestó que no, que adora al país y no hay nada peor que ser exiliado.

“Somos colombianos, adoramos nuestro país, las personas que se han tenido que ir añoran mucho no estar en Colombia, ricas, pobres, lo que sea, no hay nada peor que estar uno exiliado”.

Según el exvicepresidente, aunque le gusta salir de viaje, a los ocho días ya está extrañando Colombia y desea volver, y explicó que esas son las razones por las que sigue luchando por Colombia y el bienestar del país.

“Es rico pasear y salir de viaje, yo lo hago con frecuencia, pero a los 8 días, a los 15 días ya no me provoca, sino regresar a mi casa. Añoro todo, por eso es que nos preocupa tanto la suerte del país, no estaría dando estas batallas, simplemente migraría como lo han hecho, desafortunadamente, millones de colombianos”.