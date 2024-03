Atlético Nacional: se vienen horas claves para el futuro del Rey de Copas

El cuadro Verdolaga vive un complicado momento deportivo - crédito Colprensa

Sin duda alguna, Atlético Nacional pasa por una de las situaciones más complejas en los últimos 20 años, que ha generado un descontento total por parte de la afición, que pide a gritos la salida de los directivos que son señalados como los máximos culpables del actual momento del Rey de Copas.

Con el objetivo de enderezar el camino en la Liga BetPlay Dimayor y reconciliarse con la hinchada, la dirigencia del cuadro antioqueño en cabeza de su presidente, Mauricio Navarro, presentó de manera oficial al entrenador uruguayo Pablo Repetto.

No obstante, Repetto no sería la única novedad, ya que existe especulaciones sobre más cambios que tendría la institución, como lo afirmó en su cuenta de X (antes Twitter) el periodista Juan David Londoño.

“Mañana a las 9 a.m. nueva conferencia de prensa de Atlético Nacional en Guarne para hablar ‘temas deportivos’ anunciada hoy. @365ScoresApp”.

Habrá rueda de prensa el 6 marzo para hablar de la actualidad deportiva del club - crédito @juandl84/X

En las últimas horas, surgió el rumor que podría darse un cambio drástico en las altas esferas de Atlético Nacional, debido a la crisis deportivo e institucional por la que atraviesa el equipo con más títulos de Colombia, que recientemente sumó otro fracaso tras quedar eliminado de la Conmebol Libertadores.

La inesperada renuncia de Dorlan Pabón

Fotografía de archivo en la que se registró al centrocampista colombiano Dorlan Pabón, al celebrar un gol con el Nacional de Colombia, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Noriega

Sorpresiva resultó el adiós de Dorlan Pabón que tenía contrato vigente con Atlético Nacional hasta junio del presente año; sin embargo, el jugador, de 36 años, optó por ponerle fin a su ciclo en el equipo de sus amores.

A través de sus redes sociales, el Rey de Copas confirmó la salida de uno de sus referentes que por temas personales prefirió dar un paso al costado.

“Su pegada, sus goles, su liderazgo, la garra, los títulos, el amor por la camiseta. Hoy se despide del Verde, pero siempre será uno de los nuestros ¡ÍDOLO! ¡Gracias por tanto, Memo querido!”

Memín no seguirá en las filas del verde - crédito @nacionaloficial/X

Por medio de un video, Memín como cariñosamente se le conoce al futbolista, reveló los motivos de su inesperada despedida del cuadro paisa: “Había pensado mucho en esta decisión, pero bueno, ya eso es parte del fútbol y de la vida, hasta acá visto la camiseta de Atlético Nacional por cosas personales, por mí, por la tranquilidad, por todo. Yo creo que cumplió un ciclo y quiero dejar eso así. Los voy a extrañar, los voy a llevar en mi corazón, es una institución que me dio mucho, le agradezco demasiado y solo gratitud para Atlético Nacional y todos los hinchas”.

El ex Monterey y Real Betis también se disculpó con la afición Verdolaga y reveló que uno de los momentos más duros fue perder la final de liga en el primer semestre de 2023 contra Millonarios desde el punto blanco del penal, aunque meses después Nacional cobró revancha ante el Embajador con la obtención de la Copa Colombia.

Del mismo modo, Pabón reveló los momentos más emotivos en sus dos ciclos con Atlético Nacional. El primero fue la consagración de la estrella 17 ante Deportes Tolima en 2022, final que calificó como “sufrida”. Acto seguido, recordó la remontada del verde de Antioquia en la Superliga de 2023, cuando se impusieron ante Deportivo Pereira.

De momento el extremo no tiene claro si seguirá jugando, se especula que podría continuar su carrera en Envigado, como también en Once Caldas, que según las declaraciones del Arriero Herrera, técnico del cuadro Albo, quiere fichar no solo a Pabón, también desea contar con Jefferson Duque y Giovanny Moreno.

Por todas las competiciones con el cuadro paisa, el exParma jugó un total de 202 partidos con saldo de 71 goles y 36 asistencias. En su palmarés cuenta con dos ligas, dos Copas Colombia y una Superliga.