Transnacional: Colombiana afirmó sentirse francesa aunque no hable el idioma y se hizo rival en redes sociales

Debido a que el video se hizo viral, en redes sociales múltiples usuarios afirmaron tener la misma percepción de la joven - crédito Pixabay / Redes sociales

Lograr tener doble nacionalidad es un aspecto que se ha normalizado, llegando al punto de que en algunos deportes como en el fútbol se permita que personas puedan representar a países en los que no nacieron; sin embargo, una joven colombiana ha impuesto un nuevo término que no había sido utilizado antes.

De acuerdo con la RAE, la transnacionalidad es “la noción que define y engloba lo que excede el marco de una nación”, pero para una colombiana que se hizo viral en redes sociales es cuando una persona siente que representa a un país diferente al que nació.

Durante una entrevista realizada en España por el creador de contenido Cris Norway, el europeo le indicó a la colombiana que expresara una verdad que no es aceptada por la sociedad, a lo que la sudamericana afirmó que existe la transnacionalidad.

“Que existimos las personas Transnacionalidad”, fueron las palabras de la colombiana.

Debido a que este término era desconocido por el influenciador, el europeo le pidió a la joven explicar a qué se refería. “Somos las personas que nacimos en un lugar y nos sentimos identificados con otra nacionalidad distinta al de ese país”, fue la respuesta de la joven.

Los comentarios en redes sociales resaltaron el acento paisa de la joven - crédito Redes sociales

“Yo nací en Colombia, pero me siento francesa, me visto como una francesa, llevo mi vida como una francesa. No tengo ningún vínculo con Colombia, trató de neutralizar mi acento lo más que puedo porque no me siento colombiana”, resaltó la joven.

Sin embargo, el aspecto que más llamó la atención en redes fue cuando el creador de contenido le preguntó si al sentirse como una persona oriunda de Francia había tomado clases de francés para dominar el idioma, ya que la respuesta de la colombiana fue negativa y además reveló que nunca ha visitado este país.

Este video se hizo viral en redes, en donde múltiples usuarios señalaron a la joven por no sentirse orgullosa de Colombia, pero principalmente resaltaron su acento paisa.

“Soy una persona con transnacionalidad porque veo fútbol italiano, amo la pizza y sufro por una selección que no es la volombiana”, “Que vaya a Francia a ver si le regalan la nacionalidad, ah cierto, seguramente no tiene pasaporte” o “Es difícil distinguir si el acento es lionés, marsellés o de una película de Víctor Gaviria”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Algunos usuarios remarcaron que la joven se estaba refiriendo a que le gustaría vivir en París, Medellín - crédito Redes sociales

Esta grabación tuvo tanto impacto en redes sociales, que el club de primera división en Colombia, Fortaleza Ceif, que se caracteriza por resaltar aspectos de actualidad en sus publicaciones, se burló de la joven en la previa del juego frente a Deportivo Pasto por la fecha 10 de la Liga Betplay.

“Aquí tan cerca de la frontera si se alcanza a sentir la transnacionalidad”, fue la publicación de Fortaleza.

Hasta equipos de fútbol bromearon al respecto - crédito @FortalezaCEIF/X

Por fuera de los múltiples memes que se han hecho sobre esta tendencia, algunos usuarios resaltaron de manera irónica la iniciativa de la joven, por lo que afirmaron que la transnacionalidad será la estrategia que implementaran durante la cita de la visa; de la misma forma, este video se ha vuelto viral en otros países de Latinoamérica.

“Y aquí preocupados por la visa Lo nuevo es la “transnacionalidad” y el que se oponga es “transnacionalfóbico””, “o tengo un amigo muy cercano que adoro con mi vida, es italiano y él ama Colombia y hasta tiene un tatuaje del mapa de aquí, solo ha venido una vez y ese fue su sueño de toda la vida. Eso es algo muy extraño, pero esas cosas pasan” o “A partir de hoy me declaro un hombre transnacionalidad. Nací en México, pero me identifico como un ciudadano sueco”, han sido algunas publicaciones en X destacadas sobre el tema.