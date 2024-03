Marbelle se despachó contra Gustavo Bolívar y revivió polémica con hijo de Bruno Díaz: “Ahora sí le alcanza para pagar”

La cantante colombiana arremetió nuevamente contra uno de los miembros del Pacto Histórico, que ahora llegará al DPS - crédito @mabelle.oficial/Instagram - Colprensa

La designación de Gustavo Bolívar como nuevo director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), cargo en el que manejará una jugosa chequera de más de 10 billones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto General de la Nación, continúa causando polémica en las redes sociales. El libretista, que ocupó una curul en el Senado, entre agosto de 2018 y diciembre de 2022, ocupará el cargo sin tener estudios académicos más que el ser bachiller.

Bolívar, que renunció a su investidura en el Congreso alegando, entre otras, que el sueldo —en ese entonces superior a los $37 millones, y luego aumentó a los $43 millones— no le alcanzaba para sus obligaciones, llegará a una dependencia en la que su salario será de $24 millones, pero que tendrá la posibilidad de ejecutar un multimillonario presupuesto. Un nombramiento que fue objeto de duros cuestionamientos.

Uno de ellos es el de la cantante y actriz Maureen Belky Ramírez Cardona, más conocida como Marbelle, que en su perfil de X (antes Twitter) se fue lanza en ristre contra el excongresista: que viene de ser candidato a la Alcaldía de Bogotá sin éxito, por el partido Pacto Histórico, al ocupar el tercer lugar en los comicios y ser superado, además del actual mandatario, Carlos Fernando Galán, por Juan Daniel Oviedo, que llegó al Concejo.

¿Qué dijo Marbelle de Gustavo Bolívar?

En su perfil en esta red social, la vallecaucana, que se ha tomado fotos con el expresidente Uribe, y que ha enfrascado en diferentes polémicas con miembros del Gobierno, entre ellos el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, en esta ocasión desempolvó un viejo caso en el que está inmerso Bolívar para cuestionar su nombramiento como el reemplazante de Laura Sarabia, que ahora está en el Dapre.

Con un corto mensaje, Marbelle reencauchó el caso del hijo del actor Bruno Díaz, Diego Díaz, que se suicidó debido al fuerte impacto que generaron las deudas que contrajo con una institución financiera para llevar a cabo la construcción de una planta de energía solar en una de las propiedades de Bolívar, más exactamente el Hotel Paraíso; trabajos que no fueron pagados a tiempo por el exsenador, que se declaró en bancarrota.

“Yo creo que ahora si le alcanza para pagar...”, indicó la artista, publicando un video del actor Díaz haciendo referencia a Bolívar y la obligación que aún tenía con su familia por el proyecto que causó una profunda crisis emocional a Díaz y lo llevó a tomar la fatal decisión. Un caso que generó un fuerte movimiento en contra del excongresista, que se defendió en su momento (agosto de 2021) con comprobantes de los presuntos pagos a la deuda.

Con esta publicación, la cantante Marbelle se refirió al nombramiento de Gustavo Bolívar como nuevo director del DPS y recordó el caso del hijo de Bruno Díaz - crédito @marbelle30/X

En otro de las publicaciones en redes sociales, Marbelle se refirió a cuando Bolívar cuestionaba los nombramientos del expresidente Iván Duque Márquez y los calificaba de mermelada, a cambio de “apoyo legislativo”, y señalaba cómo se nombraban funcionarios que no estaban capacitados para los cargos. Como sería su caso, pues solo cuenta con estudios de secundaria, para una responsabilidad en la que se requiere máxima preparación.

“No pudo sostener la promesa de no dar mermelada a cambio de apoyo legislativo. Y el problema no es gobernar con amigos. Eso se entiende. El problema es nombrar gente que no está capacitada para los cargos”, indicó en un mensaje Bolívar el 27 de enero de 2020. Al que la cantante del Collar de perlas reaccionó con un corto “Trombolívar”, para exponer lo que representaría el cambio de postura del hoy funcionario estatal.

Con este otro mensaje, la cantante vallecaucana Marbelle se refirió a lo que sería el cambio de postura del exsenador Gustavo Bolívar y el nombramiento de gente sin experiencia en cargos del Estado - crédito @marbelle30/X

Sobre estos mensajes, todavía no se ha conocido una respuesta del nuevo director del DPS, que salió el domingo 3 de marzo de 2024 a defender su designación en esta dependencia, en la que se encargará de manejar millonarios recursos destinados a programas de tipo social.