Laura Ojeda salió en defensa de Nicolás Petro y se despachó contra fiscal del caso: “¡Basta ya!”

Laura Ojeda y Nicolás Petro ya tienen un hijo, fruto de su relación amorosa que inició en la clandestinidad - crédito @lauraojedae/Instagram - @nicolaspetrob/Instagram

La revelación de los presuntos nexos de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, con la firma Lost Prevention, la misma que al parecer era aliada del extinto clan de los Vega Daza en sus actividades delincuenciales, generó fuertes reacciones en redes sociales. Incluso del mismo primogénito del jefe de Estado, pero también de su actual pareja, Laura Ojeda, que salió a defender a su marido de los fuertes señalamientos.

Según el informe de Noticias Caracol, en documentos en poder de la Fiscalía se nombró —por una fuente no identificada— a Lilian Dolores López, representante legal de esta compañía, como la encargada de ayudarle a legalizar al exdiputado del Atlántico, a través de firmas de pagarés, los cerca de $1.053 millones de incremento patrimonial injustificado por el dinero recibido a polémicos personajes de la Costa.

“La relación que existe entre la empresa, esa señora y (el hijo del presidente) con la investigación es que a través de esa empresa están creando documentos falsos, letras y registros y todo lo que se pueda para que (él) pueda justificar el ingreso y la procedencia del dinero que la exesposa dijo que recibió. Sé que están firmando pagarés y que ese dinero se registraría en la empresa como préstamos y aportes a campañas”, indicó la fuente.

Dos de ellos, Santander Lopesierra, más conocido como el Hombre Marlboro, y Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso El Turco Hilsaca, y que tenía como destino la campaña de su padre, que fue elegido como jefe de Estado en los comicios del 29 de mayo y 19 de junio de 2022. Petro Burgos, como era de esperarse, salió a negar tal versión, pero también su compañera sentimental, que no se guardó nada y arremetió contra el fiscal Mario Burgos.

“Muy peligroso lo que ha hecho @NoticiasCaracol, ha expuesto mi vida y la de mi familia en peligro, todo por un informante falso de la fiscalía. Ni siquiera se dignó a verificar la información del informante falso. La fiscalía no tiene ni un documento que me vinculen a esa empresa de seguridad”, afirmó el hijo del mandatario, que habló incluso de la intervención de líneas telefónicas a personas vinculadas a esa firma y no encontró evidencia.

“Por un informante falso del Fiscal Mario Burgos fue que me capturaron ilegalmente y hoy Noticias Caracol le hace despliegue a esas mentiras”, agregó el exasambleista, que actualmente afronta un juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego de que el 25 de septiembre de 2023 oficializara su decisión de no colaborar con la justicia y defenderse en los tribunales de los señalamientos en su contra.

Nicolás Petro niega vínculos con la empresa de seguridad Lost Prevention Limitada - crédito captura de pantalla.

Laura Ojeda no se quedó callada y también arremetió contra Mario Burgos

Al mensaje de Petro Burgos se sumó el de Ojeda, que en su perfil de X (antes Twitter) y haciendo mención de la nota de Noticias Caracol, indicó que todo lo mencionado en ella carecía de veracidad. Y denunció una supuesta alianza entre el periodista encargado del informe y el fiscal del caso de su marido, con tal de perjudicarlo con enfoques que no corresponderían a la realidad de los acontecimientos que salpican a Nicolás Petro.

“Todo esto es falso. Ricardo Calderón, periodista, y el fiscal Burgos, sin pruebas, con Información falsa, siguen afectando la imagen y dignidad de Nicolás, exponiéndonos de todas las maneras por el show, sus fines políticos y por su venganza personal. Qué persecución con Nicolás. ¡Basta ya! Esta gente quiere desgracia en nuestras vidas”, publicó Ojeda en su perfil, en el que se despachó contra los medios de comunicación.

Con esta publicación en redes sociales, Laura Ojeda arremetió contra el fiscal Mario Burgos, por el caso de su esposo, Nicolás Petro - crédito @lauraaojedae/X

“Medios y fiscal Burgos, respeten la integridad de Nicolás y a nuestra familia. Si tiene hijo sea sensible y deje tanta patraña que nos exponen”, remató la pareja del primogénito del primer mandatario y mamá de su hijo, Luka Samuel, que fue fruto de la relación que surgió entre ambos justo cuando Nicolás Petro aún estaba casado con Daysuris Vásquez; encargada de ventilar el escándalo que terminó por meter en líos al exdiputado.