Hombres robaban vehículos y extorsionaban a sus víctimas por WhatsApp: así cayeron

Unidades del Gaula de la Policía Nacional incautaron una suma de dinero (en billetes de 50.000 pesos), cuatro celulares de gama media y una motocicleta de cilindrada media - baja - crédito Policía Nacional

El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional de Colombia desmantelaron un grupo criminal dedicado al hurto de automotores en el barrio Quiroga, de Bogotá.

De acuerdo con información suministrada por las autoridades competentes, después de recibir una denuncia ciudadana, el Gaula de la Policía desplegó un operativo para capturar en flagrancia a tres personas dedicadas al hurto de vehículos mediante la modalidad de atraco.

A través de las pruebas recolectadas, se evidenció que los sujetos no solo robaban los automotores, sino que, también, se dedicaban al delito de extorsión. Las autoridades señalaron que las personas implicadas contactaban a la víctima por medio de mensajes y audios, identificándose como integrantes del grupo delincuencial Tren de Aragua.

Posteriormente, amenazaban a sus víctimas con desaparecer los vehículos si no accedían a pagar cinco millones de pesos. Sin embargo, eso no era todo. Por medio de los mensajes, le indicaban a los propietarios de los automotores que si no cumplían con sus exigencias, atentarían contra su vida.

“Está hablando con el Tren, si me entiende. Si usted quiere recuperar su puta chatarra, dígame si le ayudo a recuperar o no”, son algunos de los audios recolectados por las autoridades, que evidencian el proseguir delicuencial de los sujetos.

alias Cris, Alex y Rulos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación - Ministerio de Defensa

En cuanto a los implicados en los hurtos de automotores en el barrio el Quiroga, las autoridades precisaron que alias Cris, Alex y Rulos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de extorsión.

Durante el operativo de captura, unidades del Gaula de la Policía Nacional incautaron una suma de dinero no determinada (en billetes de 50.000 pesos), cuatro celulares de gama media y una motocicleta de cilindrada media - baja.

Resultados contra el hurto de vehículos y tráfico ilegal de autopartes en Bogotá

En la última semana de febrero, las autoridades distritales desplegaron una serie de acciones para contrarrestar el hurto de vehículos y autopartes en Bogotá, específicamente en las localidades de Los Mártires, Bosa y Rafael Uribe Uribe.

De acuerdo con la Mebog, uniformados adelantaron en total diez diligencias de allanamiento, verificando establecimiento, talleres, bodegas y residencias, logrando la captura de nueve personas, de las cuales nueve fueron en flagrancia y una por orden judicial.

Durante estas acciones, se recuperó una camioneta de alta gama, una motocicleta hurtada; ocho motores de motocicletas y dos de automóviles con sistemas de identificación borrados y regrabados; ocho placas de motocicletas con reporte de hurto; dos celulares y una patineta eléctrica.

La Mebog agregó que los delincuentes realizaban el perfilamiento y seguimiento para cometer los hurtos, aprovechando el factor oportunidad, descuido y exceso de confianza de algunas personas que dejaban vehículos en vía pública.

Posteriormente, hurtaban los automotores y los llevaban a lugares como garajes, bodegas y talleres, donde eran desvalijados con el fin de venderlos por partes en los mercados informales de la ciudad.

“Destacamos la oportunidad con que nuestros cuadrantes han venido reaccionando frente al hurto a automotores, logrando en estos últimos ocho días la recuperación de 46 motocicletas, 23 vehículos y la captura de 49 personas por delitos de receptación, falsedad marcaria y hurto”, sumó la autoridad distrital.

La Mebog ha logrado la disminución del hurto automotores en un -11% y del -6% en robo a motocicletas. - crédito Policía de Bogotá

Finalmente, según datos oficiales, durante el transcurso de 2024, las autoridades lograron recuperar 164 vehículos y 174 motocicletas, para un total de 338 automotores; a su vez, las modalidades más empleadas son el halado, atraco y factor de oportunidad, siendo Kennedy, Puente Aranda, Engativá y Ciudad Bolívar las localidades de mayor afectación por este delito.

Gracias a esas acciones de control y prevención, la Mebog ha logrado la disminución del hurto automotores en un -11% y del -6% en robo a motocicletas.